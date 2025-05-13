تكنولوجيا: دراسة بريطانية: السيارات الكهربائية توفر 30% من تكاليف الصيانة لمالكيها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أظهرت دراسة جديدة من موقع The Car Expert أن مالكي السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة يمكنهم توفير ما يصل إلى 30% من تكاليف الصيانة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين. شملت الدراسة، التي أجريت عام 2025، أكثر من 600 سيارة حديثة أو شبه جديدة على الطرق البريطانية. عند شراء سيارة، يتعهد المالك بتكاليف صيانة مستمرة، لكن الدراسة البريطانية أكدت أن السيارات الكهربائية تخفض هذه التكاليف بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالسيارات التقليدية.

الدراسة، التي أجرتها The Car Expert بالتعاون مع Clear Vehicle Data، وجدت أن تكاليف صيانة السيارات الكهربائية كانت أقل في 95% من الحالات مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري. وبلغ متوسط تكاليف الصيانة والإصلاحات للسيارات الكهربائية حوالي 4,022 جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات، بينما تطلب السيارات التقليدية 5,709 جنيهات إسترلينية في نفس الفترة.

ركزت الدراسة على تكاليف صيانة طرازين كهربائيين، هما Vauxhall Corsa Electric وMini Countryman الكهربائية بالكامل. الأولى وفرت لمالكيها 31% خلال السنوات الثلاث الأولى، و32% في العامين التاليين، بينما كانت تكاليف صيانة الثانية أقل بنسبة 22% على مدى خمس سنوات.

تتميز السيارات الكهربائية بقلة الأجزاء المتحركة مقارنة بالسيارات التقليدية، مما يقلل من احتمالية تعطل الأجزاء أو الحاجة إلى استبدالها. كما أنها لا تتطلب تغيير الزيت، وهو أمر روتيني في سيارات الديزل والبنزين.

وقال مدير Clear Vehicle Data: “نحن نحلل تكاليف الصيانة حسب كل متغير ممكن، من نوع الوقود إلى طراز السيارة، المسافة المقطوعة، ومستوى التجهيزات. بياناتنا تظهر اتجاهًا واضحًا: السيارات الكهربائية تظل أقل تكلفة في الصيانة، وهذا الفارق لا يزال ملحوظًا في عام 2025.”

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