شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرصد ناسا يلتقط صورة تكشف عن كسر عظمة كونية بمجرة درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط مرصد تشاندرا للأشعة السينية التابع لناسا صورةً لمسح حديث، كشف عن كسر في العظم داخل مجرة درب التبانة، وتبين أن البنية الشبيهة بالعظم، والتي شوهدت في صورة الأشعة السينية، مستمدة من بيانات الراديو التي تم الحصول عليها، حيث تبين أن الكسر المعروف أيضًا باسم خيط مركز المجرة، نتج عن اصطدام نجم نابض.

والنجم النابض هو نجم نيوتروني دوار يُصدر إشعاعات باستمرار على فترات منتظمة، ووفقًا لما كشفه موقع Space.com، يُشكك العلماء بشدة في أن سرعة النجم النابض، أثناء الاصطدام، كانت تتراوح بين مليون ومليوني ميل في الساعة.

وفسر الباحثون أن مجرة درب التبانة، بلا شك، لا تتكون من عظام، و ما يبدو كعظم حقيقي هو خيط مركز المجرة، وهو مزيج من الهياكل التي تشكلت بواسطة موجات الراديو المتداخلة مع المجالات المغناطيسية، في مركز درب التبانة مباشرةً.

ماذا اكتشف العلماء؟

وكما نُقل لموقع Space com، يُعد هذا العظم من ألمع وأطول خيوط مركز المجرة التي رُصدت حتى الآن، حيث يبلغ طول هذه الخيوط 26,000 سنة ضوئية و230 سنة ضوئية وقد سُميت هذه العظمة بـ G359.13142-0.20005.



مرصد ناسا

وفقًا لموقع سبيس كوم، يُشير العلماء إلى أن الاصطدام بالنجوم النيوترونية قد يُؤدي إلى تفكيك المجال المغناطيسي للخيوط، مما أدى بدوره إلى الكسر.