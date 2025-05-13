شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ظهور البدر.. اعرف نسبة إضاءة القمر اليوم فى سماء الليل والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 16 يومًا، وهو الآن فى مرحلة البدر من دورته القمرية، حيث أضاء بالكامل بالأمس، ولكن ماذا عن اليوم؟ إنه سيستمر فى مظهره الكامل كبدر ولكنه مضاء بنسبة 99%.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت فى سماء الليل، وفى بعض الليالى، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضى، هذه التغيرات فى المظهر هى مراحل القمر.

تحدث المراحل الأربع الرئيسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر فى أوج تألقه.

ستكون مرحلة القمر التالية فى مايو هى "قمر الربع الأخير"، والمعروفة أيضًا باسم قمر الربع الثالث، وسيحدث ذلك يوم الثلاثاء 20 مايو حيث سيظهر النصف الأيسر فقط من القمر مضاءً، كما يُرى من الأرض.