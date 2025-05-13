تكنولوجيا: براءات اختراع Sony للتوافق مع الأجيال السابقة لا تزال غير مستخدمة مع دخول PS5 عامه الخامس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من سنوات من براءات الاختراع وجهود توظيف علنية واحدة على الأقل تركز على تقنيات المحاكاة، لم تُطبق Sony بعد دعمًا أصليًا لمنصاتها القديمة، حتى مع استمرار تطوير الجيل القادم في الكواليس.

بدأت Sony بالفعل العمل على الجيل التالي. مع وصول PlayStation 5 Pro إلى الأسواق وتقارير عن تطوير أجهزة جديدة، يعود الاهتمام إلى طلب طال انتظاره: التوافق الأصلي مع محتوى PlayStation 3. حتى مايو 2025، لا تزال ألعاب PS3 مقتصرة على البث السحابي عبر خدمة PlayStation Plus. ومع ذلك، قدمت Sony في السنوات الأخيرة براءات اختراع وأعلنت عن وظائف لمهندسي محاكاة، مما يشير إلى اهتمام تقني مستمر بدعم الأجيال السابقة.

في فبراير 2024، سُجلت براءة اختراع باسم المهندس المعماري للأنظمة مارك سيرني، تصف طرقًا لمعالجة مشكلات التوقيت في البرمجيات القديمة، وهي مشكلة معروفة في محاكاة PS3. كما اقترحت براءة اختراع من عام 2022 دعمًا برمجيًا للأجهزة الطرفية القديمة مثل كاميرا EyeToy. بين عامي 2022 و2024، أعلنت Sony عن وظائف لمهندسي المحاكاة، تركز على إصلاح الأخطاء ودعم الألعاب القديمة تحت مظلة PlayStation Classics.

وفي دعم لذلك، أظهر إعلان وظيفي على LinkedIn في عام 2022، متاح للمستخدمين المسجلين، أن PlayStation كانت تجند مطورين للعمل على تقنيات المحاكاة لخط Classics على PS4 وPS5.

بينما تظل خطط Sony غير واضحة، تستمر المنصات الأخرى في تطوير سياساتها نحو الانفتاح. لعبة Gears of War: Reloaded، النسخة المُعاد تصميمها من عنوان Xbox لعام 2006، من المقرر إطلاقها على PS5 في أغسطس. كانت هذه اللعبة حصرية سابقًا لمنصات Microsoft، ووصولها إلى أجهزة Sony يعكس اتجاهًا أوسع في الصناعة، حيث يتشكل الوصول إلى المحتوى القديم بشكل متزايد من خلال التوفر عبر المنصات بدلاً من الحدود الصارمة للنظام البيئي.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تظهر مقطورة رسمية على قنوات YouTube الخاصة بـ Microsoft أو Gears of War، لكن منافذ الألعاب الموثوقة، مثل IGN، غطت إعلان الإطلاق عبر المنصات في فقرة Daily Fix، مبرزة أهمية ظهور هذه السلسلة لأول مرة على PlayStation 5.

حتى الآن، لم تؤكد Sony خططًا لدعم PS3 الأصلي على الأجهزة الحالية أو القادمة. براءات اختراع الشركة لا تزال سارية، وتطوير الجيل القادم مستمر. مع ارتفاع توقعات التوافق عبر المنصات وتقدم تقنيات المحاكاة، يبقى السؤال: هل يمكن أن يكون التوافق الأصلي مع PS3 جزءًا مما سيأتي لاحقًا؟

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