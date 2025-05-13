تكنولوجيا: Sony Xperia 1 VII: إطلاقه في الولايات المتحدة يبدو غير محتمل للهاتف الرائد الجديد بكاميرا سوني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الإعلان رسميًا عن هاتف Sony Xperia 1 VII اليوم، حيث تم تقديمه في اليابان وأوروبا والمملكة المتحدة وأسواق أخرى. بشكل عام، يُتوقع أن يتفوق Xperia 1 VII على Xperia 1 VI في الأداء وتصوير الزوايا الواسعة. ومع ذلك، يبدو أن سوني قد اعتمدت على العديد من المكونات من هاتف العام الماضي الرائد.

ظهور Xperia 1 VII في لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الشهر الماضي أشار إلى إمكانية طرح الهاتف في الولايات المتحدة أيضًا.

ومن الجدير بالذكر أن شهادة FCC تعني أن سوني قد طلبت الحصول على الموافقة لبيع الهاتف في السوق الأمريكية. للأسف، يبدو أن هذا كان مجرد إشاعة.

وعند مراجعة قنوات سوني على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالولايات المتحدة، لم يظهر أي ذكر للهاتف الجديد. في الواقع، توقفت سوني Xperia US عن نشر أي تحديثات حول الأجهزة منذ العام الماضي، قبل إطلاق Xperia 1 VI.

كما أفادت The Verge بعدم تلقيها أي تأكيد بشأن إطلاق Xperia 1 VII في الولايات المتحدة. وأكدت Android Authority أن Xperia 1 سيغيب مرة أخرى عن السوق الأمريكي. وعلى الرغم من أن هذه المعلومات لم يتم التحقق منها رسميًا، تشير جميع الأدلة المتاحة علنًا إلى صحة هذا التوجه.

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