شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 26 قمرا صناعيا من ستارلينك إلى مدارها من كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت سبيس إكس دفعة أخرى من أقمار ستارلينك الصناعية للإنترنت إلى مدارها من كاليفورنيا في المرحلة الأولى من رحلتين فضائيتين، حيث انطلق صاروخ فالكون 9، حاملاً 26 قمراً صناعياً من ستارلينك، من قاعدة فاندنبرغ الفضائية على الساحل الأوسط لكاليفورنيا.

وفقا لما ذكره موقع "space"، عادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض للهبوط بعد حوالي 8 دقائق كما هو مخطط له، حيث هبطت على متن سفينة الفضاء المسيرة في المحيط الهادئ.

وكانت هذه هي الرحلة السادسة لهذا الصاروخ المعزز تحديداً، وفقاً لوصف سبيس إكس للمهمة، وواصلت المرحلة العليا من فالكون 9 حمل أقمار ستارلينك الصناعية الـ 26 نحو مدار أرضي منخفض (LEO)، حيث تم نشرها في الموعد المحدد بعد حوالى 65 دقيقة من الإطلاق.

كما كان هذا الإطلاق هو المهمة السادسة والخمسين لصاروخ فالكون 9 لعام 2025، وقد خُصصت تسعة وثلاثون رحلة من هذه الرحلات لبناء كوكبة ستارلينك العملاقة، وهي أكبر شبكة مركبات فضائية تم تجميعها على الإطلاق.

وتغيرت أرقام الإطلاق هذه مجددًا بعد ساعات قليلة من تسجيل هذه المهمة، حيث استعدت سبيس إكس لإطلاق مهمة ستارلينك أخرى، هذه المرة من ساحل الفضاء في فلوريدا.