شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد روبوت يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى برقصة إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر فيديو لروبوت من طراز تسلا أوبتيموس، على نطاق واسع على منصة X، وأثار دهشة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُظهر الفيديو روبوتًا وهو يرقص ويستعرض حركاته الاستعراضية .

على الرغم من أن الملياردير إيلون ماسك شارك الفيديو دون تعليق، إلا أنه أثار الجدل حيث يُظهر الفيديو للروبوت وهو يرقص بإتقان، كأنه إنسان حقيقي.

وقد أظهرت Tesla أداءً لروبوت Optimus لمهام مثل الرقص في فعاليات، مثل فعالية "We, Robot" في أكتوبر 2024، وشاركت تحديثات حول تقدمه، مثل تحسين قدرته على المشي في أبريل 2025.

وعلق إيلون ماسك قائلا :"سيفعل أي شيءٍ تريده.. يُمكنه أن يكون مُعلّمًا و يُمكنه مُجالسة أطفالك، أو مُتنزّه كلبك، أو حتى أن يكون صديقك، أو يُقدّم المشروبات فأي شيءٍ يُمكنك التفكير فيه، سيفعله.