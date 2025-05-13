تكنولوجيا: Redmi Monitor G27U: شاومي تطلق شاشة ألعاب 4K جديدة بمعدل تحديث اختياري 320 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي مؤخرًا شاشة Redmi Monitor G Pro 27U في الصين، ولكنها سرعان ما قدمت خيارًا أرخص في نفس السلسلة.

لتلخيص الأمر، فإن شاشة Redmi Monitor G Pro 27U قد حلت محل شاشة Redmi Display G Pro 27 مع لوحة IPS أكثر سطوعًا، وإمكانية تفعيل معدل تحديث أسرع.

والآن، طرحت شاومي شاشة Redmi Monitor G27U التي تتشارك مع G Pro 27U في العديد من المواصفات. على سبيل المثال، تأتي الشاشة بحجم 27 بوصة وتتميز بلوحة IPS قادرة على تقديم دقة 4K مع معدل تحديث 160 هرتز أو دقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 320 هرتز حسب الحاجة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الشاشة زمن استجابة 1 مللي ثانية بين الإطارات، وسطوعًا يصل إلى 400 شمعة في الذروة، ونسبة تباين 1,000:1، وتغطية لمساحة ألوان DCI-P3 بنسبة 95%.

استنادًا إلى هذه المواصفات، يبدو أن شاشة Redmi Monitor G27U تستخدم نفس اللوحة التي تم استخدامها في شاشة ROG Strix XG27UCG التي تم إطلاقها العام الماضي.

ومع ذلك، تدعي شاومي أنها قامت بتضمين منافذ DisplayPort 2.1 (بسرعة 54 جيجابايت في الثانية) وHDMI 2.1 التي تفتقر إليها شاشة Asus المقابلة.

في الوقت الحالي، تتوفر شاشة Redmi Monitor G27U فقط في الصين، حيث تعرضها شاومي للبيع بسعر 1,599 يوان صيني (حوالي 222 دولارًا أمريكيًا).

ولم يُذكر بعد ما إذا كان هناك إمكانية لإطلاق عالمي لها، رغم أن شاومي قدمت شاشات الألعاب الخاصة بها خارج الصين في السابق.

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