تكنولوجيا: Meizu Note 16 ينطلق رسميًا مع FlymeAIOS 2 وبطاريات ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Meizu رسميًا هاتفي Note 16 و Note 16 Pro في السوق الصينية، ضمن الفئة المتوسطة، مع نظام التشغيل الجديد FlymeAIOS 2 المبني على اندرويد 15. ويأتي الهاتفان بمواصفات جذابة مقابل سعر تنافسي، إلى جانب بطاريات ضخمة وأداء محسّن.

Meizu Note 16 Pro

يُعد Note 16 Pro الهاتف الأقوى بين الجهازين، حيث يأتي بشاشة AMOLED قياس 6.78 بوصة بدقة +FHD، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز وسطوع يصل إلى 1600 نتس في الذروة. وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل داخل ثقب صغير.

زودت Meizu الهاتف بمعالج Snapdragon 7s Gen 2، ووفّرت له مقاومة للماء والغبار بتصنيف IP66/68. على مستوى الكاميرات الخلفية، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (تعادل عدسة 25 مم)، وكاميرا واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل (تعادل 15 مم).

يحصل Note 16 Pro على بطارية بسعة 6200 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بسرعة 80 واط. يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأبيض السحابي، الأزرق الفاتح، والرمادي النجمي.

يبدأ سعر الهاتف في الصين من 1,499 يوان (حوالي 208 دولارات) لنسخة 8/256 جيجابايت، بينما يصل إلى 2,099 يوان (نحو 291 دولارًا) لنسخة 16/512 جيجابايت. وتبدأ المبيعات المفتوحة في 16 مايو.

Meizu Note 16

أما النسخة العادية Note 16، فتأتي بشاشة IPS LCD بنفس القياس 6.78 بوصة وبدقة +FHD، لكن بمعدل تحديث أقل يبلغ 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1050 نتس في الذروة. ويحصل الهاتف على مقاومة IP65 ضد الماء والغبار، إلى جانب مستشعر بصمة جانبي ومنفذ سماعة 3.5 مم.

اختارت Meizu لمعالجة الهاتف شريحة Unisoc T8200، مع خيارات تصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين. أما الكاميرا الخلفية، فتضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل (25 مم) وعدسة مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

ورغم أنه الإصدار الأقل، إلا أن Note 16 يتميز ببطارية أكبر بسعة 6600 مللي أمبير، مع دعم شحن بسرعة 40 واط.

يبدأ سعر Note 16 من 799 يوان (حوالي 111 دولارًا) لنسخة 8/128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر النسخة الأعلى 999 يوان (نحو 138 دولارًا). وتنطلق المبيعات المفتوحة في 16 مايو.

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