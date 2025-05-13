شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تتوسع فى تطوير الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعى لتعزيز التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوسع الصين بشكل لافت فى مجال تصنيع الروبوتات التى تحاكى البشر والمدعومة بالذكاء الاصطناعى، وذلك فى إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى قطاع التصنيع، بما يسهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية المتزايدة، وعلى رأسها التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ معدلات النمو.

ويظهر تقرير صادر عن شبكة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" الأمريكية، أن شركات صينية محلية رائدة، مثل "AgiBot"، تعمل على تشغيل عشرات الروبوتات فى بيئات عمل يومية، بهدف توفير كميات هائلة من البيانات تستخدم فى تدريب هذه الروبوتات وتعزيز قدرتها على التكيف مع المهام البشرية المعقدة، تمهيدا لدمجها فى مختلف جوانب الحياة اليومية.



وسلط الرئيس الصينى "شى جين بينج" - وفقا للتقرير - الضوء على أهمية هذا التحرك، وذلك عندما زار روبوتات AgiBot فى شنغهاى الشهر الماضى، وتحدث عن فكرة مشاركة هذه الروبوتات فى مباريات كرة القدم.

وتعتبر هذه الإنجازات نتيجة لتقدم مذهل فى الذكاء الاصطناعى، المدعوم جزئيا بنجاح شركات محلية مثل DeepSeek، التى تسهم بشكل كبير فى تطوير "عقول" الروبوتات التى تتسم بالذكاء والتعلم الذاتي.



من جانبها، تولى الحكومة الصينية اهتماما كبيرا لدعم شركات الروبوتات من خلال إعانات سخية، وتظهر التقارير الأخيرة أن الحكومة خصصت أكثر من 20 مليار دولار لهذا القطاع فى العام الماضى، علاوة على ذلك، تم إنشاء صندوق بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) لدعم الشركات الناشئة فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى والروبوتات.



وقفزت مشتريات الصين من الروبوتات إلى 214 مليون يوان فى عام 2024، مقارنة بـ 4.7 مليون يوان فى عام 2023، ما يُظهر التزام الحكومة بتسريع تطوير هذا القطاع.



وفى خطوة لتسريع الابتكار فى هذا المجال، أنشئ فى مدينة "شنتشن" الجنوبية صندوقا بقيمة 10 مليارات يوان لدعم الشركات التى تعمل فى مجالات الذكاء الاصطناعى والروبوتات، بالإضافة إلى تخصيص إعانات لمصنعى الروبوتات فى مدن مثل "ووهان"، التى يمكنها الحصول على إعانات تصل إلى 5 ملايين يوان.



ورغم المخاوف من تأثير هذه الروبوتات على سوق العمل، خاصة فى قطاع التصنيع الذى يعمل فيه حوالى 123 مليون شخص فى الصين، إلا أن الحكومة ترى أن هذه التكنولوجيا ستكون أساسية فى سد النقص الكبير فى العمالة البشرية، خصوصا فى مجالات مثل رعاية المسنين، مع تقدم سكان الصين فى العمر.



كما اقترحت الحكومة برامج تأمين ضد البطالة للعمال الذين سيتم استبدالهم بالروبوتات، بهدف التخفيف من آثار التحولات الاقتصادية.



وفى هذا السياق، أطلقت الحكومة الصينية خطة وطنية لرعاية المسنين فى ديسمبر الماضى، شجعت على دمج الروبوتات والذكاء الاصطناعى فى هذا المجال، حيث أعلنت شركة Ant Group العملاقة للتكنولوجيا عن إنشاء شركة فرعية جديدة، Ant Lingbo Technology، التى ستركز على تطوير روبوتات بشرية مخصصة لخدمة كبار السن.



وتعتبر الروبوتات جزءا أساسيا من رؤية الصين للثورة الصناعية الجديدة، التى تهدف إلى تحديث وتحسين قدرات التصنيع، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام.



ومع التقدم التكنولوجى المستمر والدعم الحكومى القوى، قد تجد الصين نفسها فى طليعة الدول التى تقود الابتكار فى مجال الروبوتات البشرية والذكاء الاصطناعى فى المستقبل القريب.