شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدفع 100 مليون دولار بسبب التنصت على محادثات المستخدمين.. كيف تُحصل التعويض؟ والان مع تفاصيل الخبر

قد يتمكن أي شخص امتلك جهازًا من أبل خلال العقد الماضي من المطالبة بجزء من دعوى قضائية جماعية بقيمة 95 مليون دولار ضد شركة التكنولوجيا العملاقة، فوفقًا للدعوى القضائية، ربما تكون أجهزة iPhone وiPad وApple Watch وMacBooks التي يعود تاريخها إلى عام 2014 قد سجلت سرًا محادثات مستخدميها الخاصة بعد أن قامت هذه الأجهزة بتنشيط مساعد أبل الصوتي Siri عن غير قصد.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوصى إشعار من القضية أي شخص يعتقد أن Siri تجسس على مكالماته السرية أو الخاصة بين 17 سبتمبر 2014 و31 ديسمبر 2024 بتقديم مطالبة بالتعويض.

وتشمل الدعوى أيضًا أجهزة iMac من أبل وأجهزة بث Apple TV ومكبرات صوت HomePod وأجهزة iPod Touch.

على الرغم من أن أبل نفت أن أجهزتها تجسست على المستخدمين، إلا أن الشركة التي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار توصلت إلى تسوية في القضية، ووافقت على منح المستخدمين ما يصل إلى 20 دولارًا لكل جهاز Siri في مطالباتهم.

ومع ذلك، قد يكون هذا المبلغ أقل اعتمادًا على عدد الأشخاص الذين يقدمون مطالبات ضد أبل، ويمكن لكل عميل المطالبة بما يصل إلى خمسة أجهزة أبل فقط، مما يعني أن الحد الأقصى الذي يمكن للشخص استرداده من قضية التجسس المزعومة هو 100 دولار أمريكي.

كما أنه أمام مستخدمي أبل مهلة حتى 2 يوليو 2025 لتقديم مطالباتهم في التسوية، ويمكن القيام بذلك عبر موقع تسوية مساعد Lopez الصوتي.

قد يكون بعض عملاء أبل قد تلقوا بريدًا إلكترونيًا أو خطابًا بالبريد العادي يتضمن رمز تعريف المطالبة ورمز تأكيد يسمح لهم بتقديم التسوية فورًا.

ومع ذلك، لا يلزم استلام إشعار لتقديم مطالبة، فبالنسبة لأولئك الذين يقدمون مطالباتهم عبر موقع التسوية، سيتعين عليهم القسم بأنهم تعرضوا لتنشيط غير مصرح به لمساعد Siri الصوتي أثناء إجراء محادثة خاصة.

إذا لم يكن مستخدمو أبل متأكدين مما إذا كان ذلك قد حدث بالفعل، فيمكنهم معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للتسوية من خلال التحدث مع مسؤولي الدعوى عبر موقعهم الإلكتروني أو عبر الهاتف.

رُفعت الدعوى القضائية أمام المحكمة الفيدرالية عام 2021 بعد أن ادعى بعض مستخدمي شركة آبل، أن آبل حصلت على تسجيلات محادثاتهم الخاصة وتشاركتها مع جهات خارجية بعد تفعيل ميزة Siri على أجهزتهم دون علمهم.

زعم المدعون في الدعوى، ومن بينهم المدعية الرئيسية فوميكو لوبيز، أنهم تلقوا إعلانات مُستهدفة بناءً على المواضيع التي نوقشت في محادثاتهم الخاصة بالقرب من الأجهزة التي تدعم Siri.

زعم اثنان من المدعين أنهما شاهدا إعلانات لأحذية Air Jordan الرياضية وOlive Garden بعد مناقشة هاتين العلامتين التجاريتين بصوت عالٍ، وتلقى شخص آخر إعلانًا عن علاج طبي بعد التحدث عن الإجراء على انفراد مع طبيبه.