تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن إصدار محدود من خاتم Galaxy بلون تيتانيوم أسود مزدوج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج في وقت سابق اليوم عن هاتف Galaxy S25 Edge، لكن هذا لم يكن الإعلان الوحيد. ففي نهاية البيان الصحفي الكوري، كشفت الشركة عن إطلاق إصدار محدود من خاتم Galaxy بلون تيتانيوم أسود مزدوج.

سيُطرح هذا الخاتم للبيع ابتداءً من الغد في متجر سامسونج الرئيسي بمنطقة جانجنام، وذلك بالتزامن مع إطلاق هاتف Galaxy S25 Edge.

وبإمكان العملاء شراء الخاتم بشكل منفصل، لكن عند شراء باقة الهاتف والخاتم معًا، سيحصلون على خصم 20% على الخاتم، بالإضافة إلى 100,000 وون كوري كنقاط عضوية من سامسونج للإلكترونيات.

والغريب في الأمر أن سامسونج أعلنت عن اللون الجديد هذا، لكنها لم تنشر أي صورة له، لا واحدة، لا في البيان الكوري ولا في أي مكان آخر. لذلك، تم عرض صور للنسختين المعروفتين: التيتانيوم الفضي والتيتانيوم الأسود، ومن المتوقع أن يكون الإصدار الجديد مزيجًا بين هذين اللونين.

البيانات الصحفية في الدول الأخرى لم تذكر هذا الإصدار، وليس هناك أي معلومة واضحة عن عدد القطع المتوفرة، ما يعني أن هذه قد تكون فرصة نادرة جدًا لرؤية أو اقتناء هذه النسخة الخاصة.

أما بخصوص خاتم Galaxy Ring 2، فرغم وجود تقارير تفيد باحتمالية طرحه مبكرًا، لم تصدر سامسونج أي إعلان رسمي حتى الآن. ومع ذلك، من المتوقع أن تظهر معلومات جديدة خلال حدث إطلاق Galaxy Z Fold7 وZ Flip7 المرتقب.

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