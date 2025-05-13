تكنولوجيا: برنامج Steam Deck Verified يتوسع رسميًا ليشمل أجهزة الألعاب المحمولة من شركات أخرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حدث تحديث جديد لبرنامج Steam Deck Verified، ورغم أنه لا يعالج المشكلات الأساسية المحيطة بالبرنامج، إلا أنه يقدم خطوة مهمة عبر إدخال دعم توافق SteamOS. هذا التحديث يركّز بشكل خاص على الأجهزة المحمولة للألعاب من جهات خارجية التي تعمل بنظام SteamOS من شركة Valve، مثل جهاز Legion Go S.

كما أوضحت شركة Valve في مدونة المطورين الخاصة بـSteam، سيُضاف الآن تصنيفان جديدان ضمن توافق SteamOS:

فئة للألعاب المتوافقة مع النظام.

وأخرى للألعاب غير المدعومة.

وعلى سبيل المقارنة، يتضمن برنامج Deck Verified أربعة تصنيفات: موثوق، قابل للعب، غير مدعوم، وغير معروف.

وأشارت Valve إلى أن هذا التحديث لا يقتصر فقط على الأجهزة التي تُشحن مع نظامها SteamOS، بل يشمل أي جهاز يعمل بـSteamOS ولا يُعد Steam Deck. كما توقعت الشركة أن يُصنّف أكثر من 18,000 لعبة كمتوافقة منذ بداية هذا التحديث.

من الجوانب المهمة التي كشفت عنها الشركة، أن التحديثات الخاصة بالتوافق ستُجرى بشكل آلي، دون الحاجة لإعادة اختبار كل لعبة يدويًا.

وستُستخدم بيانات برنامج Deck Verified لتحديد ما إذا كانت اللعبة تدعم SteamOS أم لا. وبالنسبة للألعاب المستقبلية، ستُعالَج شارات Deck Verified وSteamOS في الوقت نفسه.

ورغم أن هذا التحديث يُعد خطوة إيجابية نحو دعم أوسع لأجهزة الألعاب المحمولة التي تعتمد على SteamOS (مثل جهاز Legion Go S المتاح حاليًا بسعر 599.99 دولار على Best Buy)، لا تزال هناك تساؤلات قائمة حول مشاكل Deck Verified نفسها.

فعلى سبيل المثال، عدم تحديث عتاد Steam Deck يجعل شارة “موثوق” على بعض الألعاب الحديثة لا تضمن بالضرورة تجربة لعب سلسة.

لكن مع ذلك، يُظهر هذا التحديث أن Valve تعمل بجد لتطوير البرنامج، وقد يكون هذا التغيير مجرد تمهيد لإصلاحات جوهرية أكبر في المستقبل القريب.

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