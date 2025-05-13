شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. آبل تصدر نظام التشغيل iOS 18.5 لمالكى iPhone 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة Apple، نظام التشغيل iOS 18.5، الذي يُوسّع إمكانيات الأقمار الصناعية للطوارئ ليشمل لأول مرة مالكي iPhone 13.

وكانت هذه الميزات متاحة سابقًا لمستخدمي iPhone 14 أو الإصدارات الأحدث، حيث صُمّم نظام الأقمار الصناعية للطوارئ لأجهزة iPhone للاستخدام في الأوقات الحرجة عند انقطاع إشارة الهاتف الخلوي أو شبكة Wi-Fi، ليُتيح للمستخدمين الاتصال بخدمات الطوارئ، وإرسال رسائل نصية عبر القمر الصناعي، ومشاركة المعلومات مع جهات الاتصال في حالات الطوارئ، أو طلب المساعدة على الطريق.

مزايا التحديث الجديد

و يُركّز تحديث iOS 18.5 على توفير إمكانية الوصول إلى خدمات الأقمار الصناعية لشركات الاتصالات، مثل خدمات T-Mobile (مع Starlink)، كما يُمكنك التحقق من إمكانية الوصول إلى هذه الميزة من قائمة "الهاتف الخلوي" ضمن إعدادات iPhone.

دور هذه الميزة في إنقاذ حياة الأشخاص

و يُنسب لهذه الميزة الفضل في إنقاذ أرواح، وفقًا لفرق الإنقاذ، بما في ذلك مساعدة المتنزهين التائهين والمصابين، وإنقاذ الناس من حرائق الغابات، وغيرها، في حين أن توسيع خدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية لمالكي هواتف iPhone 13 يُعدّ الإضافة الأبرز في نظام iOS 18.5، فإن مستخدمي iPhone يتلقون أيضًا عددًا لا بأس به من التحديثات الأصغر.

يشمل ذلك إضافة ميزة جديدة لـ Screen Time، وهو برنامج الرقابة الأبوية من Apple، والذي يُنبه الآباء إذا أدخل طفلهم رمز مرور الوالدين بشكل صحيح للوصول إلى أذونات Screen Time.

من بين التحسينات الأخرى، تطبيق البريد المُحدّث، الذي يُسهّل الوصول إلى فئة "كل البريد" كعلامة تبويب مستقلة؛ وخلفية جديدة لشعار Pride؛ وطريقة أسهل للاشتراك في محتوى تطبيق Apple TV على تلفزيون ذكي أو جهاز متصل.

بالإضافة إلى ذلك، أصلحت Apple خللًا كان يُؤدي إلى تشغيل تطبيق Apple Vision Pro بشاشة سوداء عند تنزيله من متجر التطبيقات، بالإضافة إلى أخطاء أخرى تتعلق بـ Siri، وعدم تشغيل تطبيقات المؤسسات.