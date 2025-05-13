شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليفزيون "بريكس": كازاخستان تشهد نجاح أول جراحة روبوتية لإزالة ورم فى الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح معهد أبحاث الأورام والأشعة فى كازاخستان، فى إجراء أول عملية جراحية بمساعدة الروبوت لاستئصال ورم فى الكلى.

وذكر تليفزيون "بريكس" اليوم الثلاثاء، أن العملية الجراحية استغرقت حوالى ساعتين، وقد نجح خلالها الأطباء فى استئصال الورم والحفاظ على الكلى ووظائفها.

وتمثل الجراحة الروبوتية نهجا طبيا متطورا، حيث تتم بدقة عالية، وتمكن المرضى من التعافي بشكل أسرع، كما تقلل بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة.

ووفقا لمعهد أبحاث الأورام والأشعة في كازاخستان، هناك خطط لإجراء 50 عملية جراحية روبوتية في مجالات جراحة المسالك البولية وأمراض النساء وجراحة البطن خلال الأشهر القادمة.

جدير بالذكر أنه سبق وأن أجرى متخصصون من المملكة العربية السعودية أول عملية زراعة قلب في العالم تتم بالكامل بمساعدة الروبوت، وذلك لمريض يبلغ من العمر 16 عاما كان يعاني من قصور في القلب.