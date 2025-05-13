تكنولوجيا: أبل تطلق iOS 18.5 بدعم ميزات الأقمار الصناعية المقدّمة من شركات الاتصالات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أبل اليوم التحديث iOS 18.5 وiPadOS 18.5، وهو التحديث الخامس لنظامي iOS 18 وiPadOS 18 اللذين تم طرحهما لأول مرة في شهر سبتمبر. وعلى الرغم مما قد توحي به الترقيمة “0.5”، فإن هذا الإصدار لا يُعد تحديثًا رئيسيًا.

في الواقع، التغييرات الجديدة محدودة جدًا. أبرز ما جاء به التحديث هو دعم ميزات الأقمار الصناعية التي توفّرها شركات الاتصالات، وهي خطوة قد تكون مفيدة في حالات الطوارئ خارج نطاق التغطية. كما سيبدأ الآباء في تلقّي إشعارات عند استخدام رمز مرور “مدة استخدام الجهاز” على أجهزة أطفالهم.

ويضيف التحديث أيضًا دعم ميزة “الشراء باستخدام آيفون” داخل تطبيق Apple TV أو على أجهزة الطرف الثالث. كما عالجت أبل مشكلة كانت تؤدي إلى ظهور شاشة سوداء في تطبيق Apple Vision Pro.

وكالعادة، تضمّن التحديث مجموعة من إصلاحات الأمان المهمة، والتي أوصت أبل بتثبيته من أجلها على الأقل. وقد تكون قد استلمت بالفعل إشعارًا بوجود التحديث على جهازك.

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