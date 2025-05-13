انت الان تتابع خبر بالذكاء الاصطناعي.. خاتم ذكي يكشف الخيانة الزوجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيأتي الخاتم مزودا بميكروفون لالتقاط نبرات الصوت التي تبدو ناعمة وحميمية، كما سيزود بأجهزة استشعار مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبحث عن علامات الخيانة.

وعلى سبيل المثال، سيتمكن الخاتم من التفريق بين اللحظات الحميمية التي تزيد سرعة ضربات القلب وبين الأنشطة الأخرى، مثل التمارين الرياضية والتي بدورها تزيد سرعة ضربات القلب، وذلك حتى لا تتلقى أي تقارير خاطئة، وفي حال اكتشف الخاتم أي علامة تدل على خيانة الشريك فسيومض بلون أرجواني.



وصرحت الشركة بأن فكرة خاتم "ذا رينغ" هي بناء الثقة بين الشريكين، وأن الغرض منه لا يقتصر على كشف الخائنين فحسب، بل يهدف أيضا إلى رصد مشاعر أخرى مثل التوتر والقلق، ويجري حاليا تطوير تطبيق مرافق لمنح المستخدمين فهما أعمق.

ويمكن للخاتم مساعدة الأزواج على فهم مشاعر بعضهم البعض بشكل أفضل، خاصة في المواقف العصيبة، فعلى سبيل المثال إذا كان شريكك متوترا في اجتماع عمل يمكنك معرفة ذلك وإرسال رسالة له لدعمه، كما يمكن للخاتم رصد إشارات التوتر قبل أن تصبح واضحة، مما يسمح لمرتديه بالتصرف في الوقت المناسب.