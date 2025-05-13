شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار العملات المشفرة.. و"بيتكوين" قرب مستوى 103 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار غالبية العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار الطلب المؤسسي القوي، في ظل البيئة التنظيمية الداعمة لتلك الأصول، ومع ترقب صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وصعدت عملة "بيتكوين" بنسبة 1% إلى 102.829.67 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب"، كما ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.15% إلى 2454.26 دولار، بينما تراجعت الريبل بنسبة 1.1% عند حوالي 2.5060 دولار.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.29 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 166.4م ليار دولار، وفقا لبيانات المنصة.



واشترت شركة "بلاك روك" 686 بيتكوين إضافية، مسجلة بذلك 20 يوما متتاليا من التدفقات الإيجابية إلى صندوقها المتداول في البورصة، حيث يظهر هذا السجل المستمر من التدفقات ثقة مؤسسية قوية في البيتكوين كمخزن للقيمة.

وفقًا لبيانات منصة "Lookonchain"، بلغ إجمالي حيازات "بلاك روك" من البيتكوين 572,658 بيتكوين، بقيمة تقارب 51.57 مليار دولار أمريكي؛ ما يجعلها من بين أكبر حاملي البيتكوين المؤسسيين عالميا .