تكنولوجيا: Oppo تكشف عن باور بانك جديد بسعة 10,000 مللي أمبير وكابل مدمج بتصميم مدمج وأنيق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo عن ملحق شحن جديد يُعرف باسم “22.5W Energy Jelly Fast Charging Power Bank 10000”، ومن المقرر إطلاقه رسميًا في الصين يوم 15 مايو، بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة هواتف Reno 14 الجديدة.

وأظهرت الملصقات الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي أن الباور بانك يأتي بلون فيروزي مستوحى من لون ملح البحر، وفقًا لوصف الشركة.

وعلى الرغم من أن الجهاز يلتصق مغناطيسيًا بالجزء الخلفي من الهاتف الذكي، إلا أن عملية الشحن تتم فقط من خلال كابل USB-C المدمج. وكما يشير اسمه، يقدم الباور بانك قدرة شحن تصل إلى 22.5 واط، مع سعة بطارية تبلغ 10,000 مللي أمبير (سعة فعلية 9,670 مللي أمبير).

ومن المتوقع أن تتم إعادة شحن الباور بانك بقدرة 18 واط، لكن Oppo لم تكشف بعد عن المدة الزمنية اللازمة للشحن الكامل. ووفقًا لها، يتميز الجهاز بتصميم مضغوط ووزن خفيف، مما يجعله سهل الحمل والتنقل، إلا أن أبعاده ووزنه الفعلي لم يتم الكشف عنهما حتى الآن.

كما لم تُعلن الشركة عن السعر الرسمي للباور بانك في السوق الصينية. ويُرجّح ألا يتم طرح هذا المنتج في الأسواق العالمية مثل أمريكا الشمالية أو أوروبا. وفي حال كنت تبحث عن بديل متوفر عالميًا، يمكنك التفكير في باور بانك Anker Zolo بسعة 10,000 مللي أمبير وقدرة شحن 30 واط، المتوفر حاليًا بسعر 29.99 دولارًا على أمازون.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Oppo عن إصدار آخر باسم “45W Super Flash Charging Power Bank”، والمتوقع طرحه خلال نفس الفعالية في منتصف مايو.

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