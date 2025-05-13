تكنولوجيا: تعرّف على هاتف ‘Galaxy S25 Edge’ من سامسونج: إنجاز هندسي يقدّم جيلاً جديداً من التصميم النحيف ويرتقي بمعايير الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، المملكة العلابية السعودية – 13 مايو 2025 – أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن المواصفات الكاملة لهاتفها الذكي الجديد فائق النحافة ‘Galaxy S25 Edge’، الذي يعيد تعريف تجربة الهواتف النحيفة ضمن سلسلة ‘Galaxy S’. وصُمّم الهاتف ليجمع بين الأناقة والمتانة، ويقدّم أداءً احترافياً وجودة استثنائية، في هيكل من التيتانيوم لا تتجاوز سماكته 5.8 ملم. ويُجسّد ‘S25 Edge’ تطور سلسلة ‘Galaxy S’ من خلال كاميرا أيقونية مدعومة بتقنيات ‘Galaxy AI’، تفتح آفاقاً جديدة للإبداع في جهاز فائق النحافة وسهل الحمل.

وقال تي إم روه، رئيس قطاع تجربة الأجهزة المحمولة والرئيس بالإنابة لقطاع تجربة الأجهزة لدى سامسونج للإلكترونيات: “يُعد هاتف ‘Galaxy S25 Edge’ أكثر من مجرد جهاز نحيف؛ فالهندسة المتقدمة التي تقف وراء تطوير هذا الجهاز الثوري تُجسد التزام سامسونج بالارتقاء بالمعايير لتقديم تجربة تفوق التوقعات لمستخدمي ‘Galaxy’ حول العالم.” وأضاف: “هذا الهاتف لا يمثل نقلة نوعية في فئته فحسب، بل يسرّع أيضاً وتيرة الابتكار في قطاع الأجهزة المحمولة.”

تصميم يجمع بين النحافة الفائقة والمتانة

بهيكله النحيف الذي لا تتجاوز سماكته 5.8 ملم، يمثّل ‘Galaxy S25 Edge’ إنجازاً هندسياً يُعيد تعريف كل جانب من جوانب تصميم الهواتف الذكية، ليمنح المستخدمين تجربة أكثر راحة وسلاسة. ويجمع الإطار المصمم بعناية بين الشكل العملي والتفاصيل المتقنة بوزن لا يتجاوز 163 غراماً، ليرتقي بفئة الهواتف النحيفة إلى مستوى جديد مع الحفاظ على هوية التصميم الموحد التي تميّز سلسلة ‘Galaxy S’. وإلى جانب هيكله الانسيابي، يتميز هاتف ‘Galaxy S25 Edge’ بصلابة استثنائية. فحوافه المنحنية بشكل مثالي، وإطاره المصنوع من التيتانيوم المتين، يوفّران حماية تدوم مع الاستخدام اليومي. كما تم تزويد الشاشة الأمامية بأحدث إصدار من زجاج ‘Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2’ وهو جيل جديد من الزجاج السيراميكي المصمم خصيصاً ليوفّر صلابة محسّنة وسطوعاً قوياً في آنٍ واحد.

أبدع مع كاميرا بدقة 200 ميغابكسل في هاتف أنيق وسهل الحمل

بفضل تصميمه النحيف والخفيف، يسهّل ‘Galaxy S25 Edge’ على المستخدمين التقاط اللحظات المميزة وإطلاق العنان لإبداعهم في أي وقت وأي مكان. وتقدّم العدسة العريضة بدقة 200 ميغابكسل تجربة التصوير الأيقونية التي تشتهر بها سلسلة ‘Galaxy S’، مع الارتقاء بتقنية ‘Nightography’ إلى مستوى جديد كلياً. وبفضل دقة العرض الفائقة، يمكن للمستخدمين التقاط صور أكثر وضوحاً مع تفاصيل أدق، حتى في الإضاءة المنخفضة حيث توفّر المستشعرات الجديدة سطوعاً محسناًبنسبة تفوق %40. أما العدسة الواسعة جداً بدقة 12 ميغابكسل، فتأتي مدعومة بضبط تلقائي للتركيز، ما يتيح صور ماكرو حادة وغنية بالتفاصيل، ويمنح المستخدمين حرية أكبر في الإبداع.

قدرات تصوير احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يعتمد ‘Galaxy S25 Edge’ على محرك ‘ProVisual’ نفسه المستخدم في ‘Galaxy S25’، مع تحسينات دقيقة تُمكّنه من إبراز التفاصيل بوضوح في العناصر مثل الأقمشة والنباتات، إلى جانب إظهار درجات لون البشرة بشكل طبيعي وأكثر واقعية في الصور الشخصية. ويتضمن الهاتف أدوات تحرير مدعومة بتقنيات ‘Galaxy AI’، من ضمنها ميزات مفضلة لدى المستخدمين مثل ‘Audio Eraser’ و‘Drawing Assist’، ما يمنح المستخدمين أدوات إبداع وتحرير متقدّمة في أنحف تصميم يُطرح لأول مرة في هذه الفئة.

أداء رائد بتصميم فائق النحافة

تم تصميم هاتف ‘Galaxy S25 Edge’ ليقدّم أداءً فائقاً يبدأ بمعالج ‘Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy’، وهو نفس المعالج المُستخدم في جميع أجهزة سلسلة ‘Galaxy S25’ عالمياً. وقد تم تخصيص هذا المعالج بالتعاون مع شركة ‘Qualcomm Technologies, Inc.’ لدعم قدرات الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز وتوفير أداء سريع وموثوق على مدار اليوم. كما يحافظ هاتف ‘Galaxy S25 Edge’ على برودته حتى عند استخدامه لفترات طويلة. وبفضل غرفة تبريد البخار المُعاد تصميمها والتي أصبحت أنحف من السابق ولكن بامتداد أكبر لضمان توزيع حراري متوازن.

معالجة ذكية للصور ترتقي إلى معايير الأداء في سلسلة ‘Galaxy S’

يقدّم ‘Galaxy S25 Edge’ تجربة معالجة صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية، بما يواكب معايير الأداء المعروفة لسلسلة ‘Galaxy S’. ويعتمد الجهاز على تقنية ProScaler’، التي تحسّن جودة عرض الصور على الشاشة بنسبة تصل إلى %40، إلى جانب دمج محرك معالجة الصور ‘mDNIe’ المطوّر خصيصاً من سامسونج للأجهزة المحمولة.

شريك ذكي وموثوق بفضل ‘Galaxy AI’

يوفّر ‘Galaxy S25 Edge’ تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة، من خلال دمج تقنيات ‘Galaxy AI’ في مختلف نقاط التفاعل مع الجهاز، ليمنح المستخدمين تجربة تتكيف مع احتياجاتهم وسياق استخدامهم. وتتكامل هذه القدرات الذكية المتعددة مع حماية متقدمة للبيانات الشخصية، تضمن لهم راحة البال وخصوصية عالية في جميع الأوقات.

تجربة Galaxy AI متكاملة عبر التطبيقات والمهام اليومية

كما هو الحال في سلسلة ‘Galaxy S25’، يدمج ‘Galaxy S25 Edge’ تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بسلاسة عبر عدة تطبيقات، ليقدّم للمستخدمين مساعدة حقيقية تسهّل عليهم إنجاز مهامهم اليومية. وتواصل سامسونج تطوير تقنيات ‘Galaxy AI’ لجعلها تتوافق بشكل أفضل مع روتين المستخدم اليومي، حيث باتت ميزتا ‘Now Brief’ و‘Now Bar’ تدعمان التكامل مع تطبيقات خارجية، ما يوفر تجربة أكثر راحة عبر إرسال تنبيهات ذكية مخصصة أثناء التنقل، وتناول الطعام، وغير ذلك من الأنشطة اليومية.

وبفضل التكامل الوثيق بين ‘Galaxy’ وخدمات ‘Google’، يقدّم ‘Galaxy S25 Edge’ مزايا مساعد ‘Gemini’ المتقدّمة لعدد أكبر من المستخدمين. فعلى سبيل المثال، تتيح قدرات الكاميرا ومشاركة الشاشة في ‘Gemini Live’ للمستخدمين عرض ما يشاهدونه سواء على الشاشة أو في محيطهم، والتفاعل مع المساعد في محادثة حيّة مباشرة.

ولا تقتصر تجارب الذكاء الاصطناعي في هاتف ‘Galaxy S25 Edge’ على سهولة الاستخدام، بل صُمّمت منذ البداية مع وضع الخصوصية في صميم التجربة. وتعتمد المعالجة على الجهاز لضمان بقاء البيانات آمنة ضمن نظام الحماية ‘Samsung Knox Vault’، في خطوة تؤكد التزام سامسونج المستمر بتقديم تجارب ذكية فائقة التخصيص دون أي تنازل عن الخصوصية.

وبالاعتماد على الحِرفية في التصميم والأداء القوي، يقدّم هاتف ‘Galaxy S25 Edge’ تجربة تصوير احترافية، وإمكانات ذكاء اصطناعي مخصصة، والمزيد. فهو يتجاوز مفهوم التصميم النحيف ليفوق التوقعات حول ما يمكن للهاتف الذكي أن يقدّمه.

التوفر

سيتوفر هاتف ‘Galaxy S25 Edge’ بمجموعة ألوان جذابة تشمل: التيتانيوم الفضي، التيتانيوم الأسود النفاث، والتيتانيوم الأزرق الجليدي.

جدول المواصفات

Galaxy S25 Edge الشاشة: 6.7 إنش* بدقة +QHD شاشة Dynamic AMOLED 2X معدل تحديث فائق السلاسة 120 هرتز (من 1 إلى 120 هرتز) تقنية تعزيز الرؤية ميزة درجات الألوان التكيفية *تم القياس قطرياً – حجم شاشة ‘Galaxy S25 Edge’ يبلغ 6.7 إنش ضمن المستطيل الكامل و6.5 إنش عند احتساب الزوايا الدائرية؛ المساحة القابلة للمشاهدة فعلياً أقل بسبب الزوايا الدائرية وثقب الكاميرا. الأبعاد والوزن: 75.6 × 158.2 × 5.8 ملم، الوزن 163 غرام الكاميرا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل

· فتحة عدسة F2.2 كاميرا عريضة بدقة 200 ميجابيكسل

· مثبت بصري للصورة (OIS)، فتحة عدسة F1.7، تقريب بصري بجودة 2x كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل

· فتحة عدسة F2.2 الذاكرة والتخزين: 12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي + 512 جيجابايت سعة تخزين داخلية 12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي + 256 جيجابايت سعة تخزين داخلية *قد تختلف سعة التخزين المتاحة بحسب البرامج المثبتة مسبقًا.

*قد تختلف خيارات الذاكرة حسب السوق. البطارية: سعة 3,900 مللي أمبير في الساعة القيمة النموذجية تم اختبارها في ظروف معملية لدى أطراف خارجية. القيمة النموذجية هي متوسط القيمة المقدّرة مع الأخذ بعين الاعتبار الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطاريات المختبرة وفقًا لمعيار IEC 61960. السعة المصنّفة (الحد الأدنى) هي 3,786 مللي أمبير في الساعة. وقد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى. الشحن: الشحن السلكي*: حتى 55٪ خلال حوالي 30 دقيقة باستخدام شاحن بقدرة 25 واط** الشحن اللاسلكي السريع*** مشاركة الطاقة لاسلكيًا **** متوافق مع الشحن السلكي بمعيار QC2.0 و AFCPD يُباع شاحن بقوة 25 واط بشكل منفصل. يُنصح باستخدام الشواحن والكابلات المعتمدة من سامسونج فقط. متوافق مع الشحن اللاسلكي بمعيار WPC. ****يقتصر الاستخدام على هواتف سامسونج الذكية أو هواتف علامات تجارية أخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi، مثل: Galaxy S24 Ultra، S24+، S24، S23 Ultra، S23+، S23، Z Fold4، Z Flip4، سلسلة S22، Z Fold3 5G، Z Flip3 5G، S21 FE 5G، سلسلة S21، Z Fold2، سلسلة Note20، سلسلة S20، Z Flip، Note10، Note10+، S10e، S10، S10+، Fold، S9، S9+، S8، S8+، S8 Active، S7، S7 edge، S7 Active، S6، S6 edge، S6 Active، S6 edge+، Note9، Note8، Note FE وNote5.

يتوفر فقط مع بعض الأجهزة القابلة للارتداء من Galaxy مثل: Galaxy Buds FE، Buds2 Pro، Buds2، Buds Pro، Buds Live، Watch6، Watch6 Classic، Watch5، Watch5 Pro، Watch4، Watch4 Classic، Watch3، Watch Active2، Watch Active، Gear Sport، Gear S3، Galaxy Watch وGalaxy Buds.

إذا كانت طاقة البطارية أقل من 30%، فقد لا تعمل ميزة مشاركة الطاقة اللاسلكية (Wireless PowerShare). وقد لا تعمل مع بعض الإكسسوارات أو الأغطية أو الأجهزة من علامات تجارية أخرى أو بعض الأجهزة القابلة للارتداء من سامسونج. أثناء مشاركة الطاقة، قد تتأثر جودة استقبال المكالمات أو خدمات البيانات، وذلك حسب بيئة الشبكة. نظام التشغيل: أندرويد 15 واجهة One UI 7 الشبكة والاتصال: 5G*، LTE**، Wi-Fi 7***، Wi-Fi Direct، Bluetooth® إصدار 5.4 يتطلب اتصالاً مثاليًا بشبكة 5G، ويتوفر في أسواق محددة. يُرجى التحقق من مزود الخدمة لمعرفة مدى التوفر والتفاصيل. قد تختلف سرعات التنزيل والبث بحسب مزود المحتوى، واتصال الخادم، وعوامل أخرى. يتفاوت توفر طراز LTE حسب السوق ومزود الخدمة. وقد تختلف السرعة الفعلية بناءً على السوق، ومزود الخدمة، وبيئة الاستخدام. قد تختلف إتاحة شبكة Wi-Fi 7 حسب السوق، ومزود الشبكة، وبيئة المستخدم. يتطلب اتصالًا مثاليًا. سيتطلب وجود موجه (راوتر) متوافق مع Wi-Fi 7. IP68 تصنيف IP68: مقاومة الماء والغبار تم اختبارها في ظروف مخبرية بمعيار الغمر في مياه عذبة بعمق يصل إلى 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة. يجب شطف أي بقايا وتجفيف الجهاز بعد البلل. لا يُنصح باستخدام الجهاز على الشاطئ أو في حمامات السباحة. مقاومة الجهاز للماء والغبار ليست دائمة وقد تقل بمرور الوقت. مقاومة قلم S Pen للماء والغبار قد تتراجع أيضًا مع الاستخدام الطبيعي والتآكل.

جميع الوظائف والمزايا والمواصفات وغيرها من المعلومات المتعلقة بالمنتج الواردة في هذا المستند – بما في ذلك، وليس على سبيل الحصر، الفوائد، التصميم، التسعير، المكوّنات، الأداء، التوفّر، والإمكانات – قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.