شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاي تعرف إن حد تانى فتح حسابك على إنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

هل شعرت يومًا أن هناك شيئًا غير صحيح في حسابك على إنستجرام، مثل منشورات لم تعجبها، أو رسائل لم ترسلها؟ إذا كان الأمر كذلك، قد تتساءل إذا ما كان شخص آخر قد سجل الدخول إلى حسابك.

فعلى الرغم من أن إنستجرام لا يرسل إشعارات لكل تسجيل دخول، إلا أن لديه ميزة مدمجة تساعدك على الحصول على إشعار عندما يسجل شخص ما الدخول إلى حسابك، في هذا الدليل سنشرح لك كيفية الحصول على إشعار إذا قام شخص ما بتسجيل الدخول إلى حسابك.

كيفية معرفة إذا كان شخص ما قد سجل الدخول إلى حسابك على إنستجرام

الخطوة 1: افتح تطبيق إنستجرام واذهب إلى الإعدادات والنشاط.

الخطوة 2: اضغط على "مركز الحسابات"، ثم اختر "كلمة المرور والأمان".

الخطوة 3: اضغط على أين تم تسجيل الدخول" لمراجعة جميع الأجهزة والمواقع التي يكون حسابك نشطًا عليها حاليًا، قم بمراجعة القائمة للتحقق من أي أجهزة أو مواقع تسجيل دخول غير مألوفة، لتسجيل الخروج من جهاز تم تسجيل الدخول منه، اضغط على ذلك الجهاز ثم اختر خيار "تسجيل الخروج".

الخطوة 4: للحصول على إشعار عند تسجيل الدخول إلى حسابك، اضغط على "تنبيهات الدخول"، والتي تظهر أسفل خيار "أين تم تسجيل الدخول".

الخطوة 5: قم بتمكين الإشعارات داخل التطبيق لتلقي تنبيهات كلما تم تسجيل الدخول إلى حسابك على إنستجرام من جهاز جديد.

بعد تفعيل تنبيهات الدخول، سيقوم إنستجرام بإرسال إشعار داخل التطبيق كلما حاول شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز أو موقع جديد، إذا كنت تعرف هذا الدخول، اضغط على "كان هذا أنا" ثم قم بالتأكيد، إذا كان الدخول يبدو مريبًا أو غير مألوف، اضغط على "لم يكن هذا أنا" واتبع التعليمات على الشاشة لإعادة تعيين كلمة المرور وتأمين حسابك.

عند تسجيل الدخول إلى إنستجرام على هاتف شخص آخر، إذا نسيت إزالة معلومات تسجيل الدخول، قد يتمكن الشخص من الوصول إلى حسابك لاحقًا، وقد لا يرسل لك إنستجرام إشعارًا، لتجنب ذلك دائمًا اختر "عدم حفظ معلومات الدخول" عند تسجيل الدخول على جهاز آخر، وتأكد من تسجيل الخروج عند الانتهاء.