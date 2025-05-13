شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 19 سيجعل الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة أسهل بكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة آبل على إضافة ميزة بسيطة لكنها مفيدة ضمن نظام التشغيل iOS 19، ستسهل بشكل كبير تجربة الاتصال بشبكات الواي فاي العامة، وفقًا لما كشفه الصحفي مارك جورمان في نشرته الإخبارية "Power On" عبر بلومبرج.

الميزة الجديدة تهدف إلى مزامنة بيانات الدخول إلى بوابات Wi-Fi بين أجهزة المستخدم المختلفة، فبدلاً من إدخال نفس البيانات اليدوية أو ملء النماذج المنبثقة على كل جهاز على حدة – كما هو الحال في الفنادق أو المطارات – سيتمكن المستخدم من إدخال المعلومات مرة واحدة فقط على أحد أجهزته، ليتم مشاركتها تلقائيًا مع بقية الأجهزة المرتبطة بحسابه.

هذه الخاصية الصغيرة من المتوقع أن توفر الكثير من الوقت والجهد، خاصة لأولئك الذين يستخدمون عدة أجهزة من آبل في آنٍ واحد، مثل الآيفون، الآيباد، أو الماك. ومن المنتظر أن تكون جزءًا من مجموعة من الميزات الجديدة التي ستكشف عنها آبل خلال مؤتمر WWDC 2024 للمطورين، والمقرر عقده بين 9 و13 يونيو المقبل.

وتشير التسريبات إلى أن آبل تستعد أيضًا لتقديم تحديثات تصميمية كبيرة لأنظمة التشغيل الخاصة بها، بهدف توحيد المظهر العام عبر مختلف أجهزتها. كما يُتوقع أن تعلن الشركة عن ميزات أخرى مثيرة، من بينها ميزة الترجمة الحية لسماعات AirPods، إلى جانب نسخة محسّنة من تطبيق الصحة (Health) تواكب تطورات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصحية.

وفي حال صحة هذه المعلومات، فإن iOS 19 لن يكون مجرد تحديث روتيني، بل سيتضمن تحسينات عملية تعكس توجه آبل نحو تجربة استخدام أكثر سلاسة وتكاملاً بين أجهزتها.