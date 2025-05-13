شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Virtua Fighter 5 REVO تصل رسميًا إلى أجهزة PS5 وXbox وSwitch 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سيجا بشكل رسمي عن قدوم لعبة القتال الشهيرة Virtua Fighter 5 REVO إلى منصات PlayStation 5 وXbox Series X/S وNintendo Switch 2، وذلك بعد إطلاقها سابقًا على الحواسيب الشخصية عبر متجر Steam في يناير الماضي.

جاء الإعلان خلال بث مباشر بعنوان Virtua Fighter Direct يوم الأحد، حيث أكد المنتج المخضرم للمشروع سيجي آوكي أن النسخة المحسّنة من لعبة القتال الكلاسيكية التي صدرت لأول مرة عام 2006 ستحظى أخيرًا بإصدار متعدد المنصات. وقال آوكي خلال البث:

"نعلم أنكم انتظرتم طويلًا، ويسعدنا أن نلبي مطالبكم التي وصلتنا عبر خوادم الديسكورد الرسمية ووسائل التواصل الأخرى".

وأوضح أن النسخ القادمة على أجهزة الكونسول ستدعم اللعب المشترك (Cross-play) بين المنصات، إلى جانب ميزة الـRollback Netcode التي تقلل من التأخير أثناء المباريات عبر الإنترنت، وهي نفس التقنية المستخدمة في نسخة Steam. كما وعد الفريق بالكشف عن محتوى جديد خاص بنسخة الأجهزة في وقت لاحق، دون تحديد موعد الإصدار حتى الآن.

وفي مفاجأة لمحبي السلسلة، استغلت سيجا الحدث لتقديم لمحة جديدة عن مشروع Virtua Fighter الجديد قيد التطوير في استوديو Ryu Ga Gotoku (RGG Studio). وقد تم استعراض شخصية المقاتل الأسطوري Wolf Hawkfield بمظهر حديث كليًا، كما أظهرت اللقطات كواليس تطوير اللعبة القادمة التي يُتوقع أن تعيد إحياء السلسلة من جديد.

يذكر أن Virtua Fighter 5 REVO تم إصدارها على الحاسب في 28 يناير، وحققت إشادة بسبب التحسينات البصرية بدقة 4K، والتوازن الجديد في أسلوب اللعب، ودعم اللعب عبر الإنترنت بجودة عالية.

مع هذا التوسع المرتقب على المنصات الجديدة، يبدو أن سيجا تسعى إلى إعادة تقديم واحدة من أهم سلاسل ألعاب القتال في تاريخ الصناعة إلى جمهور أوسع.