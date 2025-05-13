شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يد التحكم Backbone Pro ترفع تجربة الألعاب على الهاتف لمستوى احترافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Backbone المتخصصة في ملحقات الألعاب المحمولة هذا الأسبوع عن أحدث إصداراتها: يد التحكم Backbone Pro، والتي تمثل تطورًا نوعيًا مقارنة بالإصدار السابق Backbone One.

الجهاز الجديد مخصص لمستخدمي iOS وأندرويد، ويأتي بمزايا متقدمة مثل عصي تحكم بالحجم الكامل، أزرار قابلة لإعادة التخصيص، ودعم لتقنية البلوتوث، ليحوّل الهاتف الذكي إلى منصة ألعاب متكاملة.

بعكس النسخة الأولى، لا يحتاج Backbone Pro إلى أن يكون متصلًا فعليًا بالهاتف ليعمل، بل يمكن استخدامه كيد تحكم لاسلكية مستقلة. هذه الخاصية تمنح مرونة إضافية عند تشغيل خدمات الألعاب السحابية مثل Xbox Game Pass، حيث يمكن للمستخدم بدء اللعب على التلفاز، ثم الانتقال إلى الهاتف الذكي بنفس التجربة دون انقطاع.

وقال "مانيت خيرا"، مؤسس الشركة، في تصريح لموقع TechCrunch: "نؤمن بأن تجربة الألعاب يجب أن تكون أبسط بكثير. يجب أن تعمل كما تعمل سماعات AirPods عند الاتصال بالشاشات"، هذا التوجه البسيط والبديهي في التصميم كان محور تطوير الجهاز الجديد.

وتراهن Backbone على النمو المتسارع لسوق الألعاب المحمولة، والذي يشهد طفرة كبيرة بفضل انتشار خدمات الألعاب السحابية. وقد دعّم هذا النجاح وجود مستثمرين من مشاهير الفن وعالم التقنية، مثل آشتون كوتشر، ذا ويكند، MrBeast، بوست مالون، وآيمي شوكر، إضافة إلى مؤسس تطبيق Discord جيسون سيتورن.

بالنسبة للمستخدمين الذين لا يشتركون في خدمات الألعاب السحابية مثل Xbox Game Pass، قد لا يبدو الجهاز جذابًا في البداية. ولكن تجربة الاستخدام الفعلية كشفت عن أداء استثنائي. أحد المستخدمين جرب ألعاب مثل Stardew Valley وHades على الهاتف بعد أن اعتاد لعبها على Nintendo Switch، ولاحظ أن الراحة والتجاوب في يد Backbone Pro كانت أفضل بكثير.

التميز الفعلي يكمن في تصميم الجهاز المريح والدقيق. فعلى عكس بعض أجهزة التحكم التي تحتاج وقتًا للتأقلم معها، شعر المستخدم براحة فورية عند استخدام Backbone Pro، حتى في ألعاب تتطلب ضغطات متكررة وسريعة.

وقال خيرا إنهم استلهموا عملية التطوير السريع من شركة Meta عند تصميم خوذات الواقع الافتراضي، حيث استخدموا الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصميم أكثر من 9,000 نموذج قبل الوصول إلى النسخة النهائية، مع تعديلات ميكروسكوبية على كل جزء.

لكن هذه الجودة العالية تأتي بتكلفة. إذ يُباع الجهاز بسعر 169.99 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر يوازي ثمن نسخة مجددة من جهاز Nintendo Switch Lite. ومع ذلك، فإن المستخدمين الذين يتنقلون بين الهاتف والتلفاز أو يستخدمون خدمات الألعاب السحابية سيجدون أن القيمة تعادل السعر. أما من لا يحتاج لتلك المزايا، فقد يكون الإصدار السابق Backbone One بسعر 99.99 دولارًا كافيًا.