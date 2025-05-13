تكنولوجيا: مراجعة SanDisk Professional G-Drive ArmorATD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نظرة عامة:

يُعد G-Drive ArmorATD من SanDisk Professional خيارًا مميزًا لمن يبحث عن قرص صلب خارجي بتكلفة معقولة وتصميم جذاب ومتين، خاصةً لمستخدمي أجهزة Mac. يتمتع بمقاومة جيدة للعوامل البيئية، لكنه يفتقر إلى برامج مساعدة مرفقة أو تشفير مدمج.

التصميم والحماية :

الأبعاد: 0.8 × 3.4 × 5.1 إنش – خفيف وسهل الحمل.

الخامات: غلاف معدني مع طبقة مطاطية واقية.

المتانة:

يتحمل ضغطًا يصل إلى 1000 رطل.

مقاومة للسقوط حتى ارتفاع 1 متر (3.3 قدم).

مقاومة للغبار ورذاذ الماء بتصنيف IP54 (بشرط تغطية منفذ USB).

التوصيل والتوافق:

المنفذ: USB-C (مع دعم USB 3.1 Gen 1).

الكابلات المرفقة:

USB-C إلى USB-C.

USB-C إلى USB-A.

متوافق مع macOS بشكل مباشر بصيغة HFS+.

يتطلب إعادة تهيئة للعمل على Windows بصيغة exFAT أو NTFS.

الأداء:

نوع القرص: قرص صلب ميكانيكي بسرعة دوران 5400 دورة/دقيقة.

السعة المتوفرة: من 1 تيرابايت حتى 5 تيرابايت.

أداء القراءة والكتابة:

CrystalDiskMark: قراءة 135 ميجابايت/ثانية، كتابة 132 ميجابايت/ثانية.

اختبار BlackMagic: قراءة 121 ميجابايت/ثانية، كتابة 125 ميجابايت/ثانية.

نقل مجلد 1.2 جيجابايت: أنجز المهمة في 10 ثوانٍ (أفضل من بعض المنافسين بنفس الفئة).

المزايا التنافسية:

السعر مقابل السعة:

2 تيرابايت = 5 سنت لكل جيجابايت.

4 و5 تيرابايت = 3 سنت لكل جيجابايت.

ضمان: لمدة 3 سنوات.

يُعد خيارًا ممتازًا للرحلات والتنقل، خاصةً لتخزين الصور والفيديوهات.