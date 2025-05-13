شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لزيادة أسعار طرازات هواتف أيفون المقرر إطلاقها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة آبل لزيادة أسعار تشكيلة هواتف آيفون المقرر إطلاقها هذا الخريف، إلا أنها تحاول ألا تبدو هذه الزيادات مرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال .

وأضاف التقرير، أن الشركة تدرس ربط ارتفاع الأسعار بتطورات أخرى، قد تشمل ميزات وتصميمات جديدة.

ومن المتوقع أن تُكلف زيادة الرسوم الجمركية آبل 900 مليون دولار في الربع الثالث، على الرغم من أن الشركة لم تؤكد حتى الآن ما إذا كانت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستؤثر على أسعار منتجاتها.

كما تستورد الشركة الآن جزءًا أكبر من هواتف آيفون من الهند، بدلاً من الصين، لتخفيف الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، اتفقت الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين على تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما لمدة 90 يومًا لإتاحة الوقت لمزيد من المناقشات.

وأعلنت حكومة ترامب أيضًا عن إعفاءات جمركية رئيسية لقطاع التكنولوجيا، وخاصةً الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الأقراص الصلبة والآلات التي تُصنّع أشباه الموصلات، على الرغم من أن تعريفة سابقة بنسبة 20% على السلع الصينية لا تزال سارية.

ومن المقرر أن تُطلق شركة آبل هاتف آيفون فائق النحافة هذا العام، وفقًا لما أفادت به عدة وسائل إعلام سابقًا.

ويُقال أيضًا إن لدى الشركة خططًا أكثر طموحًا لعام 2027 وبحلول عام 2027، قد نشهد إلغاء الشركة للفتحة في أجهزة آيفون تمامًا، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج.

وأفادت بلومبرج أن الشركة تخطط لإطلاق "آيفون منحني مصنوع في معظمه من الزجاج" بدون فتحات في الذكرى السنوية العشرين لإطلاق الآيفون، وسيكون ذلك مناسبًا، نظرًا لأن آبل بدأت آخر جهودها الرئيسية لإعادة التصميم مع آيفون X في عام 2017، وهو الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق الهاتف الذكي.