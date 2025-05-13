شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iphone قابل للطى ونظارات ذكية ضمن خطة آبل لذكرى أيفون الـ20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل للاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق أول هاتف آيفون عام 2027، بمجموعة من الابتكارات الرائدة التي تشمل أول آيفون قابل للطي، ونظارات ذكية منافسة لنظارات ميتا Ray-Ban، إضافة إلى أجهزة مستقبلية أخرى، وفقًا لما كشفه الصحفي المتخصص مارك غورمان عبر نشرته الإخبارية Power On.

وذكر غورمان أن الهاتف القابل للطي يعتبر من بين “أكبر مشروعين” تعمل عليهما آبل حاليًا ضمن خارطة الطريق الخاصة بالذكرى العشرين للآيفون. ومن المتوقع أن يتميز الجهاز بمفصل شبه غير مرئي، ليُشكّل أول دخول فعلي لآبل في سوق الهواتف القابلة للطي، والذي تهيمن عليه شركات مثل سامسونغ وشاومي.

آيفون منحنٍ بلا ثقوب قادم في 2027

المشروع الثاني الذي ستطرحه آبل في نفس المناسبة هو آيفون جديد بشاشة منحنية بالكامل، دون أي ثقوب للكاميرا أو مستشعرات Face ID، بفضل تقنية الكاميرا أسفل الشاشة، هذا الإصدار سيُصادف أيضًا الذكرى العاشرة لإطلاق آيفون X، الذي كان أول هاتف من آبل بتصميم بدون زر الصفحة الرئيسية.

نظارات ذكية ومعالجات مخصصة

ضمن مفاجآت الذكرى العشرين، تعمل آبل كذلك على أول نظارات ذكية لها، مزودة بشريحة مخصصة من تطوير الشركة، مع إمكانيات ذكاء بصري شبيهة بتلك الموجودة في نظارات Meta Ray-Ban. ستعتمد النظارات على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيئة المحيطة، مستفيدة من خبرة آبل في تقنيات الصوت والتصميم والتصغير.

كما تشير المعلومات إلى خطط لإطلاق جيل جديد من AirPods وساعات Apple Watch مزودة بكاميرات، تقدم بعض وظائف النظارات الذكية نفسها.

جهاز ذكي بذراع روبوتية

من بين الأجهزة الغريبة ضمن خارطة الطريق، تُحضّر آبل لإطلاق جهاز مكتبي مزود بذراع روبوتية، قد يكون بمثابة آيباد متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي، قادر على تدوير شاشته 360 درجة وتغيير زوايا العرض تلقائيًا.

ابتكارات برمجية وأجهزة هجينة

إلى جانب الأجهزة، تُخطط آبل لتطوير شرائح جديدة لخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مع دمج مساعدها الصوتي Siri بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، لتصبح أكثر تفاعلية وقادرة على المحادثة الذكية.

ومن المنتظر أن تكشف آبل في 2028 عن جهاز جديد يجمع بين وظائف الآيباد القابل للطي وجهاز ماك بشاشة لمسية، رغم أنه ليس ضمن خطط عام 2027 بشكل مباشر.