تكنولوجيا: سامسونج جالكسي Z Fold7 قد يصل بحجم أكبر من الاصدرات السابقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التسريبات إلى أن هاتف سامسونج جالكسي Z Fold7، الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي، سيكون أكبر حجمًا عند فتحه مقارنة بـ جالكسي Z Fold6 أو الإصدارات الخاصة به. من المتوقع أن يوفر الجهاز مساحة شاشة أكثر اتساعًا بفضل حواف عرض رفيعة للغاية، والتي قد تكون أقل سمكًا بنحو النصف مقارنة بالطرازات السابقة.

وفقًا لمصدر التسريبات الشهير Ice Universe، يسعى جالكسي Z Fold7 لمنافسة هاتف Oppo Find N5 على لقب “أنحف هاتف قابل للطي في العالم” في وقت لاحق من عام 2025. وقد كشف المصدر عن تفاصيل إضافية حول أبعاد هذا الجهاز الفاخر، حيث من المتوقع أن يبلغ قياسه عند الفتح 158.4 × 143.1 ملم، مما يجعله أكبر قليلًا من سامسونج W25 المخصص للسوق الصينية (أو جالكسي Z Fold Special Edition في كوريا) والذي يبلغ 157.9 × 142.6 ملم.

هذه الأبعاد تعني زيادة ملحوظة مقارنة بـ Z Fold6، حيث سيكون الطراز الجديد أطول بـ 4.9 ملم وأعرض بـ 10.9 ملم. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن تكون الشاشة الرئيسية لـ Fold7 أكبر من سابقتها، خاصة مع تأكيد Ice Universe أن سامسونج ستقلص حواف الشاشة إلى 1.0 ملم فقط، مقارنة بـ 1.9 ملم في Fold6.

بشكل عام، يبدو أن جالكسي Z Fold7 سيكون الأكثر تطورًا وقدرة بين الأجهزة القابلة للطي من سامسونج حتى الآن، أو على الأقل سيبدو كذلك بفضل تصميمه المميز.

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