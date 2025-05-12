تكنولوجيا: فتح باب الحجز لـ OnePlus Pad 2 Pro مع اقتراب موعد الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OnePlus فجأة عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد في الصين، والذي سيتزامن مع الكشف عن أحدث هاتف ذكي رائد من سامسونج، وهو الأنحف عالميًا، Galaxy S25 Edge. من المقرر أن يظهر Pad 2 Pro لأول مرة بشاشة بمعدل تحديث 144 هرتز مدعومة بمعالج Snapdragon 8 Elite المتطور، وقد يأتي بخيارات ذاكرة وتخزين تفوق تلك الموجودة في منافسه من سامسونج.

أكدت OnePlus أن المنتج الجديد سيكون متاحًا للحجز المسبق بدءًا من 13 مايو 2025، وهو اليوم نفسه الذي اختارته سامسونج للإعلان رسميًا عن هاتف Galaxy S25 Edge. ومن المثير للاهتمام أن كلا الجهازين يُعتقد أنهما يتمتعان بنحافة مماثلة، حيث يبلغ سمكهما حوالي 6 مم، وقد يعتمدان على نفس الشريحة المتقدمة، لكن Pad 2 Pro من المتوقع أن يتميز بشاشة أكبر.

لم تكشف OnePlus بعد عن تفاصيل كاملة، ربما لأنه بات واضحًا أن Pad 2 Pro هو في الأساس نسخة معاد تسميتها من Oppo Pad 4 Pro، العلامة الأم للشركة. وفي هذه الحالة، يمكن لمن يختارون شراء الجهاز كـ Pad 2 Pro أن يتوقعوا شاشة بقياس 13.2 بوصة بدقة 3.4K، مدعومة ببطارية ضخمة بسعة 12,140 مللي أمبير مع شحن سريع SuperVOOC بقوة 67 واط عبر منفذ USB-C.

من المرجح أن تكون الشاشة من نوع IPS، على عكس الاحتمالية الأكبر لاستخدام AMOLED في S25 Edge، لكن اللوحي سيتميز على الأرجح بمعدل تحديث أسرع يبلغ 144 هرتز ودقة أعلى. كشفت OnePlus أن إصدارها من التابلت بمعالج 8 Elite سيكون متاحًا بألوان حصرية جديدة هي Glacial Silver وDeep Sea Blue، مع خيارات ذاكرة وتخزين تشمل الطراز الأساسي 8 جيجابايت ذاكرة عشوائية/256 جيجابايت، بالإضافة إلى خيارات متطورة مثل 12/256 جيجابايت، 12/512 جيجابايت، و16/512 جيجابايت، بينما قد يقتصر S25 Edge على خيارات 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية فقط.

لم تُصدر OnePlus أي تأكيد حول ما إذا كان هذا اللوحي الجديد والمحسن سيصل إلى الأسواق العالمية عبر Amazon مثل Pad 2 أم لا.

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