تكنولوجيا: iQoo تستعد لإطلاق لوحي للألعاب بحجم iPad Mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق الجهاز اللوحي Lenovo Legion Y700 الأسبوع الماضي، انطلقت المنافسة في سوق الأجهزة اللوحية المدمجة عالية الأداء. تستعد iQoo للانضمام إلى هذا السباق، حيث كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل حول طرازها القادم بحجم يُضاهي iPad Mini.

أصبحت الأجهزة اللوحية المدمجة المخصصة للألعاب محط اهتمام كبير. فقد كشفت Lenovo مؤخرًا عن Legion Y700 الجيل الرابع بشاشة 8.8 بوصة ومعالج Snapdragon 8 Elite، ومن المتوقع أن تقدم علامات مثل Redmi وRedMagic عروضًا مماثلة خلال الأشهر القادمة. ووفقًا للتقارير، تخطط iQoo لدخول هذا المجال بنفس الطموح.

تشير تسريبات حديثة إلى أن iQoo تعمل على لوحي ألعاب مدمج بحجم يقارب 8 بوصات، حيث تشير بعض المصادر إلى أنه قد يحمل شاشة LCD بقياس 8.3 بوصة، مما يجعله واحدًا من أصغر الأجهزة في فئته، ويُقارب حجم iPad Mini من Apple.

من المتوقع إطلاق لوحي iQoo الجديد في النصف الثاني من العام، مع توقعات بظهوره في الربع الثالث، أو سبتمبر على أبعد تقدير. لم يتضح بعد أي معالج سيتم استخدامه، لكن يُرجح أن يكون من الفئة الرائدة للجيل الحالي، مما يقتصر على خيارين: Snapdragon 8 Elite أو سلسلة MediaTek Dimensity 9400.

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