شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يتحول لبدر.. تفاصيل اكتمال قمر مايو فى سماء الليل والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 14 يومًا، وهو الآن في طور البدر من دورته القمرية، تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، وفي بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضي، هذه التغيرات في المظهر هي مراحل القمر، أثناء دورانه حول الأرض.

وفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربع الرئيسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أبهى صوره.

ستكون المرحلة الحالية للقمر هي البدر بدءا من اليوم الاثنين 12 مايو، ويُعرف بدر مايو باسم قمر الزهرة، ويعد البدر هو النقطة التي يُضاء فيها وجه القمر بالكامل بأشعة الشمس كما يُرى من الأرض.

كتبت ناسا في دليلها للقمر: "هذا أقرب ما وصلنا إليه لرؤية إضاءة الشمس لجانب القمر النهاري بأكمله، حيث يكون القمر مقابلًا للشمس، كما يُرى من الأرض، كاشفًا عن جانبه النهاري".

وقد يبدو القمر مكتملًا للمشاهد العادي لبضعة أيام قبل وبعد التاريخ الفعلي، وكتبت ناسا: "يشرق القمر المكتمل عند غروب الشمس ويغرب عند شروقها".