تكنولوجيا: OnePlus 13T يتفوق على iPhone 16 Pro Max في اختبار عمر البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتميز OnePlus 13T ببطارية ضخمة وهو جهاز صغير نسبيًا، لذا ليس من المستغرب أن يتصدر هذا الهاتف المدمج اختبارًا جديدًا لتحمل البطارية، متغلبًا أخيرًا على iPhone 16 Pro Max من Apple.

ظهر OnePlus 13T لأول مرة الشهر الماضي كجهاز ثوري نوعًا ما، بفضل بطاريته الضخمة بسعة 6260 مللي أمبير على الرغم من حجمه المدمج بشاشة 6.32 بوصة. خضع الهاتف الجديد من OnePlus لاختبار استنزاف البطارية ضد هواتف رائدة أخرى من الجيل الحالي، وحقق نتائج متنوعة.

وفقًا لاختبار أجراه TechDroider، تصدر OnePlus 13T القائمة في مواجهة iPhone 16 Pro Max، Google Pixel 9 Pro XL، Samsung Galaxy S25 Ultra، Xiaomi 15 Pro، وشقيقه الأكبر OnePlus 13. جاء Pixel 9 Pro XL في المركز الأخير بزمن إجمالي 11 ساعة ودقيقة واحدة، تلاه Galaxy S25 Ultra بـ 12 ساعة و31 دقيقة، ثم OnePlus 13 بـ 12 ساعة و45 دقيقة، وXiaomi 15 Pro بـ 13 ساعة و5 دقائق.

بينما يهيمن iPhone 16 Pro Max عادةً على اختبارات استنزاف البطارية، فقد تفوق عليه OnePlus 13T هذه المرة. احتل iPhone المركز الثاني بزمن 13 ساعة و10 دقائق، لكن OnePlus 13T تفوق عليه بزمن 13 ساعة و42 دقيقة، مما يجعله يُعتبر صاحب أفضل عمر بطارية بين جميع الهواتف الذكية المميزة في السوق حاليًا.

بالطبع، ليس مفاجئًا أن يتصدر OnePlus 13T هذا الاختبار، فهو مزود بأكبر بطارية بين الأجهزة المختبرة، ويتميز أيضًا بشاشة هي الأصغر بفارق كبير. وكما هو معتاد في هواتف OnePlus، يخيب 13T الآمال من حيث كفاءة استهلاك البطارية (mAh/min). يقدم الهاتف الرائد المدمج كفاءة 7.1 مللي أمبير/دقيقة، على الرغم من شاشته الأصغر. في المقارنة، يحقق iPhone 16 Pro Max كفاءة رائدة في فئته بـ 5.9 مللي أمبير/دقيقة، بينما يسجل Galaxy S25 Ultra 6.7 مللي أمبير/دقيقة.



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