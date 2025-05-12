تكنولوجيا: تسريبات جديدة حول Sony Xperia 1 VII تشير إلى زيادة محتملة في السعر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تُعلن سوني عن هاتفها الرائد الجديد Xperia 1 VII في 13 مايو. ومع اقتراب موعد الإطلاق، انتشرت العديد من التسريبات التي تكشف تفاصيل الهاتف، وآخرها تسريب يتعلق بأسعار الجهاز قبل طرحه رسميًا.

وفقًا للمعلومات الواردة من هونغ كونغ، ستبيع سوني هاتف Xperia 1 VII هناك بسعر 10,899 دولار هونغ كونغ (HKD) لطراز 512 جيجابايت. بالمقارنة، كان سعر طراز 512 جيجابايت من Xperia 1 VI العام الماضي في السوق نفسه 10,499 دولار هونغ كونغ.

إذا كانت هذه الأرقام صحيحة، يبدو أن Xperia 1 VII قد يكون أغلى بمقدار 400 دولار هونغ كونغ، ما يعادل حوالي 45 يورو. ومن غير المستبعد أن نرى زيادة مماثلة في الأسعار في السوق الأوروبية.

وقد شهدنا هذا العام ارتفاعًا في أسعار بعض الهواتف الرائدة، جزئيًا بسبب زيادة تكلفة تصنيع شرائح كوالكوم Snapdragon 8 Elite، ومن المحتمل أن يكون Xperia 1 VII هو الأحدث في هذه القائمة.

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