شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 2027 سيأتي بتصميم زجاجي كامل وشاشة بلا حواف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل لإطلاق أكبر تغيير في تصميم هاتف الآيفون على الإطلاق عام 2027، في خطوة يتوقع أن تتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق أول إصدار من الهاتف الذي غيّر عالم الهواتف الذكية.

ووفقًا لتقارير مسربة ومصادر موثوقة مثل بلومبرج وThe Information، فإن الإصدار المرتقب قد يتخلى كليًا عن الحواف والنتوءات ليقدم تجربة شاشة كاملة بلا أي فواصل مرئية.

أبرز ما ستقدمه آبل في هذا الإصدار هو إزالة الكاميرا الأمامية الظاهرة من الشاشة، عبر دمجها أسفل اللوحة الزجاجية.

وسيمكن هذا التطور التقني الشركة من تقديم أول هاتف آيفون بشاشة كاملة دون أي انقطاع أو فتحة، وهو ما لم تحققه حتى الآن رغم محاولات متعددة في الصناعة.

وذكر الصحفي المتخصص مارك جورمان أن التصميم المستهدف سيكون عبارة عن "قطعة زجاجية منحنية بالكامل تقريبًا"، ما يعني أن الآيفون قد يتحول إلى جهاز يبدو وكأنه شريحة واحدة متكاملة من الزجاج، وبينما سبق أن طرحت بعض الشركات أفكارًا لهواتف بزجاج يلتف حول الجهاز، فإن آبل قد تكون أول من يحول هذا المفهوم إلى منتج تجاري متكامل.

لكن التغييرات لن تقتصر على تصميم الآيفون فقط، إذ تشير المعلومات إلى أن عام 2027 سيشهد الكشف عن مجموعة من الابتكارات الأخرى، منها:

• أول آيفون قابل للطي: تعمل آبل على هذا الجهاز منذ سنوات، ومن المتوقع أن يُعلن عنه رسميًا لمنافسة أجهزة سامسونغ وهواوي القابلة للطي.

• نظارات ذكية متكاملة: يُعتقد أن آبل تطور نظارات ذكية جديدة لمنافسة شراكة "ميتا" و"راي بان"، وستركز هذه النظارات على مزايا الواقع المعزز وربما تكون جزءًا من توجه آبل الأوسع نحو تقنيات يمكن ارتداؤها.

• تطوير سيري باستخدام الذكاء الاصطناعي: تعمل الشركة على نسخ مطورة من المساعد الصوتي "سيري"، تعتمد على نماذج لغوية ضخمة يتم تشغيلها من خلال رقائق ذكاء اصطناعي خاصة بها. الفريق الذي طوّر شرائح Apple Silicon لأجهزة ماك هو ذاته الذي يقود هذا المشروع.

• روبوت منزلي ذكي: ضمن محاولات آبل للابتكار، تتردد شائعات عن جهاز روبوت منزلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، قادر على التفاعل مع المستخدمين بشكل شخصي وذكي، بعض المصادر تشير إلى أنه قد يكون امتدادًا لمشاريع تجريبية سرية عملت عليها آبل في السنوات الماضية.

وتشير كل هذه المعطيات إلى أن عام 2027 قد يكون عامًا مفصليًا في تاريخ شركة آبل، لا على صعيد الآيفون فقط، بل على مستوى مجموعة واسعة من المنتجات التي تعكس توجه الشركة الجريء نحو المستقبل والتقنيات المتقدمة.