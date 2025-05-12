تكنولوجيا: هاتف Alcatel V3 Ultra 5G يقود عودة العلامة بقوة للأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود علامة Alcatel من جديد إلى سوق الهواتف الذكية، مع اقتراب موعد إطلاق أول جهاز ضمن هذه العودة. الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم Alcatel V3 Ultra 5G سيكون أولى خطوات إحياء العلامة التجارية،

ووفقًا لتأكيد مادهاف شيث، مؤسس Alcatel India والرئيس التنفيذي لشركة HTech الهندية، الشريك المحلي لعلامة Honor.

شارك شيث صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن اسم الهاتف وصندوقه الرسمي، حيث أوضح أنه تم تكليفه باختيار تصميم العلبة المناسبة، فاختار اللون الأسود مع لمسات صفراء، وتحمل العبارة: “وُلد في فرنسا، والآن في الهند”.

وستتولى شركة NxtCell، وهي كيان هندي حاصل على حقوق استخدام العلامة، مسؤولية تصنيع وتسويق هواتف Alcatel كمنتجات “صُنعت بالكامل في الهند”.

ومن خلال الصورة، تظهر خيارات لعدة ألوان محتملة للصندوق، أبرزها درجات الأزرق، كما لُوحظ أن أحد التصاميم يُظهر هاتفًا دون فتحة كاميرا أمامية واضحة، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت الكاميرا ستكون مدمجة أسفل الشاشة أم أنها مخفية في زاوية ما. كما أكّد الصندوق المختار وجود ثلاث كاميرات في الخلف مع فلاش LED.

فيما يتعلق بالتصنيع، كشفت المعلومات أن شركة Padget Electronics، التابعة لمجموعة Dixon Technologies، ستتولى مسؤولية الإنتاج لصالح NxtCell.

اسم “V3 Ultra” يفتح الباب لتساؤلات عديدة، من أبرزها ما إذا كانت Alcatel ستُطلق أيضًا نسخ V1 وV2 في المستقبل، بالإضافة إلى احتمال انضمام نسخ أخرى تحمل تسميات مثل Pro أو Plus أو Standard ضمن السلسلة الجديدة.

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