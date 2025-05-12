انت الان تتابع خبر 5 ميزات في أندرويد يحتاجها نظام iOS 19 القادم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مشاركة الصوت

ويدعم نظام iOS مشاركة الصوت منذ فترة طويلة، ولكنه يقتصر على سماعات AirPods وبعض سماعات Beats، لذا، ينتظر مستخدمي أبل أن يتغير ذلك مع نظام التشغيل الجديد. على العكس، لا يكترث مستخدمو هاتف أندرويد بنوع سماعات الأذن، ويمكنهم بث الموسيقى إلى جميع السماعات دون مشاكل.

في السياق عينه، يمكن لهواتف أندرويد مشاركة الصوت مع عدة سماعات في الوقت عينه، بغض النظر عن نوع سماعات الرأس التي يستخدمونها.

لوحة مفاتيح أفضل

على الرغم من أن هاتف آيفون يدعم مجموعة واسعة من لوحات المفاتيح الخارجية، إلا أنه لا يعمل أي منها بجودة لوحة المفاتيح الأساسية. لذلك، ربما حان الوقت كي تضيف أبل بعض الميزات المتأخرة إلى لوحة مفاتيحها الأصلية، مثل إضافة صف أرقام اختياري للوحة المفاتيح الافتراضية.

تخصيص الشاشة

تتيح معظم هواتف أندرويد للمستخدمين تصميم شاشات التشغيل من الصفر؛ ما يسمح بإضافة أدوات فريدة بناءً على احتياجاتهم مثل تغيير الساعة، وإضافة خلفية خاصة بهم، وتعيين أدواتهم الخاصة، وتثبيت المذكرات للوصول السريع.

من جهتها، أزالت أبل أخيرًا معظم القيود عن الشاشة الرئيسة وشاشة القفل ومركز التحكم؛ ما يتيح للمستخدمين تخصيصها بشتى الطرق. ومع ذلك، لا تزال بعيدة عن ما يقدمه أندرويد، حيث لا يمكنك فعل الكثير لتخصيصها.

ذكاء اصطناعي أفضل

وفي عصر أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية، من الواضح أن أبل لا تزال متأخرة في هذا المجال وتكافح للوفاء بأبسط وعودها، في المقابل تقدم هواتف أندرويد مزايا ذكاء اصطناعي رائعة من خلال روبوتات دردشة مدمجة وأدوات قوية لإنشاء الصور.

تقدير وقت الشحن

يعرف مستخدمو أندرويد متى تصل هواتفهم إلى نسبة 100% من الشحن تمامًا منذ سنوات. لكن عشاق أجهزة آيفون يأملون أن تُصدر أبل ميزة مماثلة هذا العام. فقد كشفت ميزة مخفية في الإصدار التجريبي من نظام iOS 18.2 أن الشركة تعمل على ميزة جديدة تُسمى Battery Intelligence، والتي تُقدر المدة التي تستغرقها بطارية آيفون للشحن الكامل بناءً على طاقة البطارية المتبقية والشاحن المُستخدم.