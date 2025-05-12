شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوبن إيه آي تتفاوض مع مايكروسوفت لإعادة هيكلة الشراكة تمهيدًا للاكتتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة OpenAI مفاوضات مع شريكها الأكبر مايكروسوفت لإعادة صياغة شروط شراكتهما البالغة قيمتها مليارات الدولارات، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام الشركة لإطلاق اكتتاب عام مستقبلي (IPO)، مع ضمان استمرار وصول مايكروسوفت إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” يوم الأحد.

وذكرت الصحيفة أن من أبرز القضايا المطروحة للنقاش هي مقدار الحصة التي ستحصل عليها مايكروسوفت في كيان OpenAI الربحي الجديد، مقابل استثماراتها التي تجاوزت 13 مليار دولار حتى الآن. وأضافت أن مايكروسوفت تدرس التنازل عن جزء من حصتها في الشركة مقابل ضمان الوصول إلى التقنيات المستقبلية التي ستُطوّر بعد عام 2030.

كما يجري الطرفان مراجعة لبنود العقد الأساسي الواسع النطاق، والذي تم إعداده لأول مرة عام 2019 حين استثمرت مايكروسوفت مليار دولار كبداية في OpenAI.

ورفضت مايكروسوفت التعليق على هذه التقارير، فيما لم تصدر OpenAI ردًا فوريًا على استفسارات وكالة رويترز.

وكان تقرير سابق نشرته “The Information” الأسبوع الماضي قد أفاد بأن OpenAI أبلغت مستثمريها بأنها ستقلل من نسبة الأرباح التي تشاركها مع مايكروسوفت، بالتوازي مع المضي قدمًا في عملية إعادة هيكلة شاملة.

وفي يناير الماضي، عدلت مايكروسوفت بعض بنود اتفاقها مع OpenAI، بعد أن دخلت في شراكة مشتركة مع شركتي Oracle وSoftBank اليابانية، لإنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار، في واحدة من أضخم المبادرات التقنية عالميًا.