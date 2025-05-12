شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تستقر قرب أعلى مستوياتها في 3 أشهر مع ترقب اتفاق أمريكا والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر بتكوين، صباح اليوم الإثنين، قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بدعم من تراجع التوترات التجارية؛ بعد إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق مع الصين، فيما يترقب المستثمرون تفاصيل الاتفاق المتوقع صدوره في وقت لاحق اليوم.

وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم 103,863.5 دولارًا دون تغيير يُذكر عن الجلسة السابقة، بعد أن تجاوزت مستوى 100 ألف دولار الأسبوع الماضي، محققة مكاسب تفوق 9%، وهي الأعلى منذ أواخر يناير 2025.

وذكر موقع (كوين ديسك) المختص في العملات الرقمية أن تلك القفزة جاءت مدفوعة باتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الآمال بإحراز تقدم في المحادثات الأمريكية -الصينية.

وتعززت شهية المخاطرة في الأسواق، بما في ذلك العملات المشفّرة، بعد تصريحات إيجابية من الجانبين الأمريكي والصيني، حيث وصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت المحادثات بـ"الجوهرية"، فيما تحدث المسؤولون الصينيون عن "توافق مهم"، ما عزز ثقة المستثمرين، رغم غياب التفاصيل الدقيقة.

في الوقت نفسه، تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من ضغوط انكماشية أوسع، خصوصًا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقيع أمر تنفيذي لخفض أسعار الأدوية بنسبة قد تصل إلى 80%.

في سوق العملات البديلة، شهدت التداولات حالة من التباين: تراجعت الإيثيريوم بنسبة 0.4% إلى 2,510.57 دولار، بينما ارتفعت الريبل (XRP) بنسبة 0.5% إلى 2.4003 دولار؛ وسجّلت سولانا مكاسب بنسبة 0.3%، وكاردانو ارتفعت بـ1.7%، في حين انخفضت بوليجون بأكثر من 2%.

أما في سوق "الميم" الرمزية، فقد قفزت دوجكوين بنسبة 2.7%، بينما ارتفع رمز $TRUMP بنسبة 0.6%.

