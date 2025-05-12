تكنولوجيا: Corning تكشف عن Gorilla Glass Ceramic 2 الأقوى لحماية هواتف المستقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Corning عن تطوير زجاج Gorilla Glass Ceramic 2، وهو زجاج مقوّى مخصص للهواتف الذكية يتميّز بقدرته على تحمّل السقوط المتكرر على الأسطح الصلبة مثل الخرسانة. وقد تم تطوير هذا الزجاج بالتعاون مع سامسونج، ليُستخدم في هاتف Galaxy S25 Edge فائق النحافة.

عادةً ما يكون الزجاج التقليدي هشًا ويتعرض للكسر بسهولة عند السقوط. وتُستخدم عملية التقسية الحرارية لزيادة متانة الزجاج من خلال تعريضه لدرجات حرارة عالية ثم تبريده بسرعة، لكن حتى الزجاج المقوّى بهذه الطريقة يظل عرضة للكسر عند الاصطدام بالخرسانة.

أما Gorilla Glass Ceramic 2، فيعتمد على تقنيات خاصة لتبلور الزجاج، مما يعزّز مقاومته للصدمات. إذ تسمح البنية البلورية بتوزيع قوى الصدمة على طول الحدود البلورية، مما يؤدي إلى تكوّن شروخ دقيقة بدلاً من تشقق كامل عند الاصطدام.

كما يُخضع السطح لعملية تقسية كيميائية باستخدام تقنية تبادل الأيونات من Corning، وهو ما يولد ضغطًا انضغاطيًا يساعد الزجاج على مقاومة التلف بشكل أفضل.

وبينما يستمر كثير من المستخدمين في تحمل تكاليف إصلاح الشاشات المكسورة، يبقى السؤال مطروحًا: لماذا لا تعتمد شركات الهواتف على شاشات بلاستيكية أكثر تحمّلًا، مثل تلك المستخدمة في تقنية Motorola Shattershield؟

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