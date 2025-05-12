شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Chrome هو متصفح الهاتف المحمول الأكثر استهلاكًا للبيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل شهر، في قضية ضد جوجل، قضت المحكمة الأمريكية بأن الشركة تهيمن بشكل غير قانوني على سوق الإنترنت، ما يعيق نمو الشركات الأخرى في هذا المجال، ولاستعادة المنافسة العادلة، عرضت المحكمة خيارين: أولًا، قد تبيع جوجل متصفحها كروم، وثانيًا، قد تمنح جوجل الشركات المنافسة حق الوصول إلى بيانات بحثها الشاملة، بما في ذلك فهرسها ونتائجها.

وقد يُمكّن هذا المنافسين من تطوير أدوات بحث أكثر تقدمًا، مع ذلك، تُعارض جوجل بشدة هذه الفكرة، قائلةً إنها قد تكشف معلومات شخصية حساسة للمستخدمين، والآن، كشف تقرير حديث أن جوجل لا تكذب عندما تقول "معلومات شخصية حساسة"، ووفقًا لتقرير صادر عن Surfshark، يجمع جوجل كروم كميات هائلة من المعلومات الشخصية.

جوجل كروم: متصفح مُستهلك للبيانات

سلط تقرير جديد من شركة Surfshark للأمن السيبراني الضوء على حجم البيانات الشخصية التي تجمعها متصفحات الويب الرائدة عالميًا، مع بروز جوجل كروم كأكثرها انتهاكًا للبيانات، وتناول التقرير 10 معلومات شخصية، يجمع متصفح كروم، الذي يهيمن على السوق العالمية بنسبة استخدام تقارب 70%، مجموعة واسعة من المعلومات الشخصية، تشمل هذه المعلومات جهات الاتصال من دفتر عناوين هاتفك، والتفاصيل المالية، وبيانات الموقع، وسجل التصفح والبحث، وملفات الوسائط كالصور والفيديوهات، والتسجيلات الصوتية، ومجموعة واسعة من المعرفات كمعرف الجهاز، ومعرّف المستخدم، وعنوان IP.

ما يثير القلق بشكل خاص هو أن جزءًا كبيرًا من هذه المعلومات يُغذّى مباشرةً بمجموعة خدمات جوجل - بما في ذلك البحث، وجيميل، والخرائط - وهي خدمات متكاملة بشكل وثيق مع المتصفح نفسه، تجمع هذه الخدمات بيانات المستخدم باستمرار، مما يزيد من طمس الخط الفاصل بين الأداء الوظيفي وانتهاك الخصوصية.

وعلّق توماس ستاموليس، كبير مسؤولي الأمن في Surfshark، على النتائج قائلاً: "غالبًا ما يُقال إن المتصفحات تجمع البيانات لتخصيص تجربة المستخدم وتحسينها، إذا اعتمدنا على هذا التفسير، فيبدو أنه كلما زادت البيانات التي تقدمها، كلما كان تصفحك أكثر سلاسة، على أي حال، تُذكّرنا أحدث دراسة لـ Surfshark بمراجعة أذونات تطبيقات المتصفح".

على الرغم من هيمنة Chrome، يختلف استخدامه بشكل كبير بين المناطق، ففي الولايات المتحدة ودول أخرى أكثر ثراءً مثل المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية - حيث يرتفع معدل استخدام أجهزة iPhone - يتمتع متصفح Safari من Apple بحضور أقوى، وفقًا للتقرير، في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يُمثل متصفح سفاري 50% من تصفح الإنترنت على الأجهزة المحمولة، مما يُقلص حصة كروم إلى 43%، يُقدم هذا التوجه الإقليمي جانبًا إيجابيًا، حيث يحتل سفاري مرتبة أدنى بكثير من حيث حجم بيانات المستخدم التي يجمعها، حيث يحتل المركز الرابع في قائمة Surfshark لأكثر 10 متصفحات استخدامًا.

في النهاية، يُذكر تقرير Surfshark المستخدمين في الوقت المناسب بمراجعة أذونات متصفحاتهم والانتباه إلى كمية البيانات الشخصية التي يشاركونها، والتي غالبًا ما تكون دون إدراك.

ماذا عن الآخرين؟

كشفت دراسة حديثة أجرتها Surfshark حول خصوصية المتصفحات عن اختلافات صارخة في كمية البيانات الشخصية التي تجمعها متصفحات الويب المختلفة، يتصدر جوجل كروم قائمة جمع البيانات، حيث يجمع المعلومات من 20 فئة مختلفة، في المقابل، تجمع المتصفحات التسعة المتبقية التي خضعت للدراسة البيانات من ست فئات فقط في المتوسط.

يأتي تطبيق Bing في المرتبة الثانية من حيث استهلاك البيانات، حيث يجمع المعلومات من 12 نوعًا مختلفًا من البيانات، في هذه الأثناء، يقع متصفح تور، وهو المتصفح الأكثر مراعاةً للخصوصية في الدراسة، في الطرف الآخر من الطيف، صُمم تور لحماية هويات المستخدمين وتوفير الوصول حتى إلى الإنترنت المظلم دون كشف، ولا يجمع أي بيانات شخصية تقريبًا.

يتميز متصفح بريف أيضًا كخيارٍ مُركز على الخصوصية، هذا المتصفح، الذي يُسوّق نفسه على أساس حماية إخفاء هوية المستخدم، يقتصر جمع بياناته على فئتين فقط: بيانات الاستخدام والمُعرّفات، صُمم لتقليل التتبع الرقمي مع الحفاظ على الوظائف الأساسية.

تقع متصفحات مثل دك دك جو وفايرفوكس في مكانٍ ما بين هذين النوعين، فهي تتجنب ممارسات البيانات الأكثر تطفلًا مع الاستمرار في جمع الحد الأدنى من البيانات الضرورية - مثل المُعرّفات المستخدمة لتتبع الجلسات والتشخيصات الأساسية - ما يوفر توازنًا معقولًا بين خصوصية المستخدم وسهولة الاستخدام.