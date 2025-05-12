تكنولوجيا: تسريب جديد يؤكد وجود معالج Exynos في هاتف Galaxy Z Flip 7 ويستبعده من نسخة FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تزايدت مؤخرًا التكهنات حول المعالجات التي تنوي سامسونج استخدامها في هواتفها القادمة، خاصة بعد ظهور تقارير تشير إلى عودة محتملة لمعالجات Exynos في سلسلة Galaxy S26، وأخبار عن استخدام شريحة MediaTek في هاتف Galaxy S25 FE. واليوم، ظهر تقرير جديد يسلط الضوء على المعالج الذي سيعمل به هاتف Galaxy Z Flip 7.

في الشهر الماضي، كشف تسريب أن Galaxy Z Flip 7 سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy، وأفاد المصدر نفسه بأن الهاتف قد اجتاز جميع الاختبارات الداخلية، بما في ذلك اختبارات الشبكة.

لكن في تقرير أحدث، زعم مصدر آخر أن سامسونج ستستخدم معالجها الخاص Exynos 2500 في هاتف Z Flip 7. هذا التسريب الجديد جاء من المستخدم “Jukanlosreve” على منصة X، وهو نفس الشخص الذي سرّب سابقًا أن نسخة أوروبا من سلسلة Galaxy S26 ستعمل بمعالج Exynos 2600.

ويتوافق هذا التقرير مع تسريبات سابقة تحدثت عن أن Galaxy Z Flip 7 سيحصل بالفعل على معالج Exynos 2500. أحد هذه التقارير ذكر أن مسؤولًا في سامسونج أوضح أن هذا المعالج لم يُستخدم في Galaxy S25 بسبب عدم كفاية الكميات المنتَجة في الوقت المناسب، لكنه سيوفَّر في “النسخ المتميزة” من سلسلة Z Flip.

في المقابل، من الممكن أيضًا أن تكون تسريبات استخدام معالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy صحيحة، إذ من المرجّح أن سامسونج تخطط لإصدار نسختين من الهاتف بمعالجين مختلفين، كما كانت تفعل في بعض هواتفها الرائدة سابقًا.

وتشير التوقعات إلى أن نسخة Snapdragon ستُطرح في أسواق مثل الصين والولايات المتحدة، في حين ستحصل أوروبا على نسخة Exynos 2500.

وبجانب Galaxy Z Flip 7، تستعد سامسونج أيضًا لإطلاق نسخة اقتصادية من الهاتف تحت اسم Galaxy Z Flip 7 FE. ووفقًا لـ Jukanlosreve، فإن هذه النسخة لن تحتوي على معالج Exynos. وهو ما يتماشى مع تسريبات سابقة ذكرت أن Galaxy Z Flip 7 FE سيحمل نفس مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 6، بما في ذلك معالج Snapdragon 8 Gen 3.

وبناءً على جدول العام الماضي، من المتوقع أن تبدأ سامسونج في الترويج لسلسلة Galaxy Z الجديدة خلال الشهر المقبل، على أن يتم الكشف عنها رسميًا في يوليو. وحتى ذلك الحين، يُرجَّح أن تظهر تفاصيل أوضح بشأن المعالجات التي ستعمل بها هذه الهواتف.

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