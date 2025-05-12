شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يُدير مارك زوكربيرج شركاته بدون اجتماعات فردية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفخر العديد من الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا بالهياكل التنظيمية والجداول الزمنية وتسلسل القيادة والاجتماعات الدائمة، لكن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، يتميز بتواضعه المُفاجئ، حيث لا يُدير زوكربيرج شركاته بالطريقة التقليدية.

وفي الواقع، لا يُحب إدارة الأفراد، على الأقل هذا ما قاله في محادثة حديثة مع جون كوليسون، المؤسس المشارك لشركة سترايب، حيث قال زوكربيرج لكوليسون: "ليس لديّ 60 تقريرًا مباشرًا، ولا أحب إدارة الأفراد".

يقول زوكربيرج إنه لا يُجري اجتماعات فردية ولا يُحب التسلسل الهرمي التقليدي في الشركة، ويُضيف أنه يُحب التحدث إلى الموظفين عندما يتطلب الأمر اهتمامًا، ويتوقع منهم أن يفعلوا الشيء نفسه، وقال: "عندما أقول إنني لا أعقد اجتماعات فردية، ولا أعقد اجتماعات فردية مجدولة بشكل دوري، فأنا أتحدث إلى كل هؤلاء الأشخاص باستمرار، أكثر مما يرغبون في التحدث معي، أنا متأكد من ذلك،لكنني أفعل ذلك عندما يكون لديّ ما أريد التحدث معهم عنه، أو إذا أرادوا التحدث معي، أحاول عمومًا تخصيص وقت كافٍ".

ويتضمن جدول أعماله اجتماعين متكررين فقط كل أسبوع: أحدهما يركز على الاستراتيجية، والآخر لمراجعة أولويات الشركة العامة.. أما بقية وقته فيتركه مفتوحًا، وذلك عن قصد.

ويوضح أنه يخصص جزءًا من كل يوم للتفكير أو العمل أو حل المشكلات، يقول إنه بدون ذلك، يشعر بالإحباط ويعاني من مزاج سيئ، ويضيف: "يبدو الأمر وكأنني أعاني من أيام كثيرة كهذه، وأشعر وكأنني أتفجر غضبًا، لذا أعتقد أنه يجب عليك التأكد من تخصيص قدر كبير من وقتك للتحدث مع من تريد، سواءً بشأن ما تريد إنجازه أو ما تريد معرفته عما يجري في المؤسسة".

يرتكز أسلوب إدارة زوكربيرج على ما يُطلق عليه "الجيش الأساسي"، وهو مجموعة من 25 إلى 30 من كبار القادة الذين يُفضل إبقاءهم على اطلاع دائم بمعظم التطورات الرئيسية، ورغم أنهم ليسوا جميعًا مرؤوسين مباشرين، إلا أنهم في الأساس هم من يقودون أكبر مبادرات الشركة، ويضيف زوكربيرج: "فريق إدارتنا ليس مجرد مرؤوسي المباشرين، بل هو مجموعة أوسع نطاقًا تضم ​​25 إلى 30 شخصًا أحاول إشراكهم في كل شيء".

يقول الرئيس التنفيذي لشركة ميتا إنه بدلاً من تمرير القرارات عبر طبقات من المدراء التنفيذيين، يُفضل العمل معهم مباشرةً، أو حتى التوجه مباشرةً إلى مُطوّري المنتجات، بغض النظر عن مناصبهم أو مناصبهم.

وأضاف: "جميع هؤلاء الأشخاص مُبدعون، وأعمل معهم عن كثب، لكنني أتوجه مباشرةً أيضًا إلى الأشخاص الذين يُديرون أي شيء يهمني، لذا فنحن بعيدون كل البعد عن التسلسل الهرمي".

وكشف ميتا أيضًا عن عمليات المنتجات في الشركة، يقول إنها مُقسمة على حوالي 15 مجالًا رئيسيًا، تغطي كل شيء من إنستغرام وفيسبوك إلى الإعلانات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي.

لا يُقدم جميع رؤساء هذه المجموعات تقاريرهم مباشرةً إلى زوكربيرج، بل يُديرهم ثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين: رئيس قسم المنتجات كريس كوكس، ورئيس قسم العمليات خافيير أوليفان، ورئيس قسم التكنولوجيا أندرو بوسورث.

ويقول زوكربيرج إن هذا الترتيب يُساعده على تجنب الإدارة غير الضرورية مع البقاء مُشاركًا عن كثب في القرارات المهمة. وقال: "إذا كنت ستُقدم تقاريرك إليّ، فعليك أن تكون قادرًا على إدارة نفسك".



