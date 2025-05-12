شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤتمر جوجل IO 2025 ينطلق 20 مايو.. أبرز ما يتم الكشف عنه خلال الفعاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق مؤتمر جوجل السنوي للمطورين - جوجل I/O 2025 - في 20 مايو، وسيكشف هذا الحدث، الذي يستمر يومين، عن العديد من تحديثات البرامج الجديدة، وقد أعلنت جوجل بالفعل أن الحدث سيركز على أربعة مجالات: أندرويد، والذكاء الاصطناعي، والويب، والحوسبة السحابية.

وهذا يعني أن المنصة مهيأة لتقديم أندرويد 16 وميزات جديدة لجيميني للذكاء الاصطناعي، وعند إعلانها عن المواعيد، أشارت جوجل إلى أنها "ستتعرف على المزيد حول أحدث منتجات جوجل وتقنياتها وابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي"، وسيكون الحدث "مفتوحًا للجميع عبر الإنترنت" وسيتضمن "كلمات رئيسية وجلسات بث مباشر"، وعلى غرار الفعاليات السابقة، سيُعقد أيضًا تجمع فعلي في مسرح شورلاين في ماونتن فيو، كاليفورنيا.

حدث جوجل للمطورين 2025: ما الذي نتوقعه

- أندرويد 16: أثار أندرويد 16 ضجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، ويبدو أن هذا الحدث المرتقب قد يُبدد التكهنات أخيرًا. وفقًا للتقارير، قد يتضمن نظام التشغيل الجديد عناصر تحكم مُعاد تصميمها في مستوى الصوت، وواجهة مستخدم أكثر تطورًا، وترقيات لأدوات إمكانية الوصول، ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن دعمًا للسجلات الصحية، ومعدل تحديث أكثر ديناميكية، وتحسينات إضافية للخصوصية والأمان.

بناءً على الشائعات، سيُقدم أندرويد 16 وضع الحماية المتقدمة، صُممت هذه الميزة الأمنية الجديدة لتوفير طبقة إضافية من الحماية للمستخدمين من خلال تشديد إعدادات أمان الجهاز، عند تفعيلها، تُنفذ تلقائيًا سلسلة من الإجراءات لتعزيز الأمان - وهي مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين قد لا يستكشفون خيارات الأمان المتقدمة أو يُعدلونها بأنفسهم بشكل روتيني.

مع نظام Android 16، تستعد Google لتعزيز منصة Health Connect الخاصة بها من خلال طرح Health Connect 2.0 أيضًا. سيدعم هذا الإصدار المحدث مشاركة السجلات الطبية بتنسيق FHIR .

- وهو المعيار المعتمد على نطاق واسع من قبل متخصصي الرعاية الصحية. للحفاظ على خصوصية المستخدم، لن تتمكن التطبيقات من الوصول إلى البيانات الصحية أو تعديلها إلا بموافقة واضحة ومحددة من المستخدم. سيضيف التحديث أيضًا ميزات جديدة مثل تتبع شدة النشاط البدني، وتصنيف التمارين إلى متوسطة أو متوافقة تمامًا مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

-- جيميني وتحديثات الذكاء الاصطناعي الأخرى: من المتوقع صدور إعلان رئيسي آخر في مرحلة الذكاء الاصطناعي. تتضمن الصفحة الرئيسية لقسم الإدخال/الإخراج فقرة "ابدأ بالبناء اليوم" تُسلّط الضوء على نموذج جيميني المفتوح، وجوجل AI Studio، وNotebookLM - مما يُشير إلى احتمالية ظهور هذه الأدوات في الإعلانات الرئيسية لهذا اليوم.

تشير التسريبات الأخيرة إلى قرب إطلاق نسخة مُحسّنة من نموذج جيميني ألترا، حيث يُعد جيميني ألترا الإصدار المُتميز من جوجل ضمن مجموعة جيميني. قد يُصاحب هذا النموذج المُحسّن اشتراك جيميني أعلى تكلفة.

من المُرجح جدًا أن تُناقش جوجل مشروع أسترا، وهو مشروعها الطموح الذي يهدف إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي و"وكلاء" لفهم مُتعدد الوسائط في الوقت الفعلي.

ومن المُتوقع أيضًا أن يُضمّ مشروع مارينر، الذي يتضمن "وكلاء" ذكاء اصطناعي يُمكنهم تصفح الويب واتخاذ إجراءات نيابةً عن المستخدمين. وقد لاحظ مستخدمو X إشارات إلى "استخدام الحاسوب" في شيفرة منصة AI Studio من جوجل، والتي قد تكون مُرتبطة بمارينر.

أندرويد XR: من المتوقع الكشف عن أندرويد XR، نظام تشغيل الواقع المعزز الذي طورته جوجل وسامسونج، خلال مؤتمر جوجل للمطورين (Google I/O 2025)، يهدف النظام إلى دمج تجارب الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط لسماعات الرأس (بما في ذلك مشروع موهان من سامسونج) والنظارات الذكية، مع التركيز على تقنية جيميني للذكاء الاصطناعي من جوجل، تأمل جوجل أن يدعم أندرويد XR سماعات الرأس المتخصصة من شركات تقنية أخرى، مما يضعها في مكانة تنافسية مع آبل وميتا في سوق الواقع المختلط.