شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلايستيشن 5 يدعم Apple Pay لشراء الألعاب مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح بإمكان مستخدمي جهاز بلايستيشن 5 الآن شراء الألعاب من متجر بلايستيشن باستخدام Apple Pay بشكل مباشر، وفقًا لما كشفه موقع 9to5Mac، التحديث الجديد يوفّر طريقة أكثر سلاسة ومرونة للدفع، حيث تظهر للمستخدمين على شاشة الجهاز رمز QR يمكن مسحه بواسطة جهاز آيفون أو آيباد لإتمام عملية الشراء عبر Apple Pay.

في السابق، كان يتعيّن على المستخدمين اللجوء إلى متصفح الجهاز أو استخدام تطبيق PlayStation على نظام iOS لإتمام عمليات الشراء عبر Apple Pay، ما كان يُعدّ خطوة إضافية مزعجة للكثيرين. الآن، ومع هذا التحديث، يُمكن للمستخدمين استخدام Apple Pay مباشرة من خلال الجهاز نفسه، ما يُمثل تحسيناً واضحاً في تجربة الاستخدام اليومية، خصوصاً أن الغالبية العظمى من المستخدمين لديهم بالفعل بطاقة ائتمان مربوطة بحساباتهم على بلايستيشن.

لكن الميزة الأبرز تأتي لصالح حاملي بطاقة Apple Card، الذين يمكنهم الآن الاستفادة من استرداد نقدي بنسبة 2% على كل عملية شراء تتم باستخدام Apple Pay لشراء ألعاب PS5.

ويُعدّ هذا التحديث جزءاً من توسع أوسع لـ Apple Pay، حيث انضمت الخدمة إلى خيارات الدفع البديلة على الجهاز مثل PayPal. وتأتي هذه الخطوة بفضل تحديث جديد في نظام iOS 18، يسمح باستخدام Apple Pay عبر متصفحات الطرف الثالث مثل كروم وفايرفوكس، من خلال رمز QR مخصص يُمكّن المستخدم من إتمام عملية الدفع بسهولة من هاتفه.

وتُمهّد هذه التحديثات الطريق لدعم أوسع لوسيلة الدفع هذه في المستقبل، حيث يُتوقع أن يشمل التحديث القادم دعم أجهزة بلايستيشن 4 أيضاً، وفقاً لما أشار إليه موقع 9to5Mac.

هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني عبر منصات الألعاب، وتفتح المجال أمام اعتماد أكبر لخدمات الدفع الرقمية في بيئات كانت تفتقر للدعم المباشر لها سابقاً.