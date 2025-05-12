شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة السوفيتية كوزموس 482 تصطدم بالأرض بعد 53 عاما فى المدار والان مع تفاصيل الخبر

انتهت رحلة الفضاء الطويلة لمركبة هبوط سوفيتية فاشلة لكوكب الزهرة، حيث عادت المركبة للأرض وتحطم كوزموس 482 على الأرض، بعد أن دارت حول كوكبنا لأكثر من خمسة عقود، حيث سقط فوق المحيط الهندي غرب جاكرتا بإندونيسيا، وفقًا لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، يبدو أن كوزموس 482 سقط في البحر دون أن يُلحق به أذى، ومع ذلك، هذا مجرد تقدير واحد؛ إذ توقعت وكالات فضاء أخرى ومنظمات تتبع مواقع مختلفة للعودة من البر الرئيسي في جنوب آسيا إلى شرق المحيط الهادئ.

وليس من الواضح متى أو إن كنا سنحصل على إجابة قاطعة حول مكان سقوط كوزموس 482، التقط عالم الفلك جيانلوكا ماسي، من مشروع التلسكوب الافتراضي، صورةً لكوزموس 482 خلال أحد مداراته الأخيرة أثناء مروره فوق روما، إيطاليا، قبيل شروق الشمس في 10 مايو.

وكتب ماسي على موقعه الإلكتروني: "يظهر المسبار في الصورة كأثرٍ يدخل مجال الرؤية من الأعلى ويتجه نحو الزاوية اليمنى السفلية".

ولم تكن الأرض الكوكب الذي كان من المفترض أن يهبط عليه كوزموس 482، بل كانت المركبة الفضائية جزءًا من برنامج فينيرا التابع للاتحاد السوفيتي، والذي أرسل أسطولًا من المركبات إلى كوكب الزهرة في الستينيات والسبعينيات وأوائل الثمانينيات.

أُطلق كوزموس 482 نحو كوكب الزهرة، الكوكب الشقيق للأرض شديد الحرارة، عام 1972، لكن مشكلةً في صاروخه جعلته عالقًا في مدارٍ إهليلجي حول الأرض، وعلى مدار الـ 53 عامًا التالية، سحبت قوة السحب الجوي المسبار ببطء وثبات، مما أدى إلى النهاية الدرامية اليوم.

يبلغ عرض كوزموس 482 حوالي متر واحد (3.3 قدم) ووزنه حوالي 495 كيلوجرامًا (1190 رطلاً)، لو لم يتفكك أثناء عودته إلى الغلاف الجوي، فمن المرجح أنه اصطدم بسطح الأرض بسرعة حوالي 240 كيلومترًا في الساعة (150 ميلًا في الساعة)، وفقًا لمتتبع الأقمار الصناعية الهولندي ماركو لانجيروك.