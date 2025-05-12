شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يعتمد مستخدمو أبل على خرائط جوجل وكيف تحاول الشركة حل المشكلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن خرائط آبل هي تطبيق الملاحة والخرائط الافتراضي على نظام iOS، إلا أن العديد من مستخدمي آيفون يفضلون خرائط جوجل لأنهم ربما اعتادوا عليها بالفعل، وذلك لأنه قد يتذكر بعض مستخدمي آيفون مدى سوء خرائط آبل عند إصدارها لأول مرة في سبتمبر 2012 كجزء من النسخة الرئيسية من نظام iOS 6، حيث كانت أسماء الدول والمدن والشوارع، وحتى بعض الولايات، خاطئة أو لم تُظهر أسماءً.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، أُفسدت توجيهات الملاحة، وفي إحدى الحالات، أرسلت خرائط آبل السائقين الذين كانوا يتطلعون إلى السفر إلى ميلدورا في أستراليا إلى المناطق النائية عن طريق الخطأ.

وواجه مستخدمو آيفون هؤلاء درجات حرارة تصل إلى 115 درجة فهرنهايت أثناء القيادة عبر تضاريس خطرة مغطاة بثعابين سامة، مع ندرة الوصول إلى المياه، حيث وصفت الشرطة في أستراليا خرائط آبل بأنها "مهددة للحياة".

تحركت أبل وبدلاً من استخدام بيانات الخرائط من شركات الملاحة الخارجية، قررت البدء من الصفر وجمع بياناتها الخاصة، وإرسال شاحنات مجهزة خصيصًا للقيادة على الطرق.

في الوقت نفسه، كان بعض موظفي أبل يحملون حقائب ظهر مزودة بمعدات تتبع لمساعدتهم في إنشاء سجلات للأرصفة لاستخدامها مع خرائط أبل.

وشهدت خرائط أبل تحسينات كبيرة على مر السنين، بينما يُجمع المستخدمين على أن خرائط جوجل لا تزال أفضل، فعلى سبيل المثال، في نظام iOS 18، أضافت أبل ميزة "الملاحظات" إلى خرائط أبل، وهي ميزة لا توفرها حتى خرائط جوجل لمستخدميها، إنها ليست ميزة روّجت لها أبل بشكل كبير، لكن للوصول إليها، بمجرد البحث عن اتجاهات موقع ما، سترى زرًا دائريًا يحتوي على رمز زائد (+)، اضغط عليه، ليظهر قسم جديد بعنوان "إضافة ملاحظة".

اضغط على "إضافة ملاحظة" وسيتم توجيهك إلى صفحة يُطلب منك فيها كتابة ما تريد تذكره حول المكان الذي تريد الحصول على اتجاهات إليه.

لن يتمكن من رؤيتها إلا الشخص الذي يستخدم جهازه لكتابة الملاحظة، على سبيل المثال، قد ترغب في تذكير نفسك أثناء قيادتك إلى مطعم بنيهانا الواقع في شارع ويست 56 بمدينة نيويورك بأن عشاء اللحم والدجاج لذيذٌ للغاية.

هذه ميزة جيدة لم يُعلن عنها من قبل، وسيجد مستخدمو خرائط أبل سببًا لاستخدامها، وسيرغب مستخدمو خرائط جوجل في الحصول عليها.