شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تختبر تجربة جديدة.. فيديوهات رأسية شبيهة بـ Reels وبحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منصة نتفليكس عن اختبار مجموعة من الميزات الذكية لتطبيقها على الهواتف الذكية، إلى جانب العمل على إعادة تصميم واجهة المستخدم لتطبيقها على أجهزة التلفاز، في خطوة تستهدف تسهيل اكتشاف المحتوى وجعله أكثر تخصيصًا وتفاعلية.

وتتضمن التحديثات الجديدة إدخال ميزة عرض الفيديوهات الرأسية القصيرة على تطبيق نتفليكس للهاتف، وهي ميزة مستوحاة من تجارب منصات مثل ريلز على إنستجرام وYouTube Shorts، كما تدمج نتفليكس هذه الميزة مع أداة بحث ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

فيديوهات رأسية تفاعلية

من المنتظر أن يرى مستخدمو التطبيق قريبًا تبويبًا جديدًا على الصفحة الرئيسية يتيح لهم تصفح فيديوهات قصيرة رأسية من إنتاج نتفليكس، ويمكن من خلال هذه المقاطع الانتقال مباشرة إلى مشاهدة المسلسل أو الفيلم، أو حفظه في قائمة "مشاهداتي"، أو مشاركته مع الأصدقاء، ما يعزز من سهولة اكتشاف المحتوى بطريقة ممتعة وتفاعلية.

بحث أكثر ذكاءً

ضمن التحديثات أيضًا، تختبر نتفليكس على أجهزة iOS أداة جديدة للبحث تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين إدخال أوامر، ليتم عرض اقتراحات متوافقة مع رغباتهم بأسلوب يشبه المحادثة.

واجهة أكثر بساطة وتخصيصًا

كما كشفت الشركة عن تغييرات في الصفحة الرئيسية لتطبيقها على الهواتف، حيث ستعرض لافتات جديدة وأقسامًا مخصصة مثل: "اختيارات اليوم لك"، و"مشاهداتك التالية"، و"أعمال حصرية على نتفليكس"، بالإضافة إلى تصنيفات بارزة مثل "أُضيف مؤخرًا" أو "فائز بجائزة إيمي" لمساعدة المستخدم على اتخاذ قراره بسرعة.

تحسينات على مستوى سهولة التصفح

ومن التغييرات البارزة، نقل اختصارات البحث وقائمة المشاهدة من الجانب الأيسر إلى أعلى الصفحة، لتصبح أكثر وضوحًا وسهولة في الوصول.

وأكدت نتفليكس أن التحديثات الجديدة ستوفر تصميمًا أنيقًا وحديثًا يعكس تطور المنصة، وستطرح تدريجيًا للمستخدمين حول العالم خلال الأسابيع المقبلة على أجهزة iOS وأندرويد.