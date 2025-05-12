شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI توسّع هيمنتها على سوق الشركات الأمريكية في الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير بيانات جديدة من شركة التكنولوجيا المالية Ramp إلى أن شركة OpenAI تتقدم بخطى سريعة على منافسيها في سباق الاستحواذ على إنفاق الشركات الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحسب “مؤشر Ramp للذكاء الاصطناعي”، الذي يستند إلى بيانات المعاملات المالية والفواتير لأكثر من 30,000 شركة، فقد وصلت نسبة الشركات الأمريكية التي تشترك في خدمات ومنصات ونماذج OpenAI إلى 32.4% في أبريل، مقارنة بـ18.9% في يناير و28% في مارس.

وعلى الجانب الآخر، لا يبدو أن المنافسين يحققون نفس الزخم. فقد بلغت نسبة الاشتراكات في خدمات شركة Anthropic نحو 8% فقط الشهر الماضي، صعودًا من 4.6% في يناير. أما اشتراكات خدمات الذكاء الاصطناعي من Google، فقد شهدت تراجعًا حادًا من 2.3% في فبراير إلى 0.1% فقط في أبريل.

وكتب كبير الاقتصاديين في Ramp، آرا خارزيان، في مدونة رسمية نُشرت الثلاثاء: "تُواصل OpenAI إضافة عملاء جدد بوتيرة أسرع من أي شركة أخرى على منصتنا".

وأضاف: "مؤشر الذكاء الاصطناعي الخاص بنا يُظهر أن اعتماد الشركات على OpenAI ينمو بشكل أسرع من أي شركة منافسة".

ورغم أن المؤشر لا يُمثل صورة شاملة، كونه يعتمد فقط على تحليل إنفاق الشركات ضمن نطاق معين وربما لا يشمل النفقات المخفية ضمن بنود أخرى، فإن الأرقام تبرز بوضوح التوسع الكبير لـOpenAI في سوق الذكاء الاصطناعي المؤسسي.

وكانت OpenAI قد أعلنت في تقرير صدر خلال أبريل عن تجاوز عدد عملائها من الشركات حاجز 2 مليون مستخدم، مقارنة بـ1 مليون فقط في سبتمبر الماضي. وتتوقع الشركة أن يشكّل قطاع الشركات مساهمة كبيرة في إيراداتها خلال الفترة المقبلة، حيث نقلت وكالة بلومبرغ أن OpenAI تستهدف تحقيق 12.7 مليار دولار هذا العام، مع تطلع للوصول إلى 29.4 مليار دولار بحلول عام 2026.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الشركة لا تتوقع تحقيق تدفق نقدي إيجابي قبل عام 2029، وفقًا لمصادر مطّلعة. كما تدرس OpenAI تقديم خطط مدفوعة خاصة للشركات بمبالغ ضخمة لقاء استخدام وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين في مهام البرمجة والبحث العلمي، وهو توجه قد يُعزز مكانتها في السوق على المدى الطويل.