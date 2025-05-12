شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Sett الناشئة تجمع 27 مليون دولار لتطوير ألعاب بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Sett الناشئة، المتخصصة في تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي لصناعة ألعاب الهواتف المحمولة، عن خروجها رسميًا من مرحلة العمل السري بعد جمع 27 مليون دولار في جولتي تمويل، وقادت الجولة الأخيرة بقيمة 15 مليون دولار شركة Bessemer Venture Partners، بمشاركة Saga VC، وvgames، وF2 Venture Capital، إضافة إلى أكين بابايجيت مؤسس شركة Tripledot البريطانية للألعاب.

اتبعت Sett نهجًا سريًا لتطوير منتجها واختبار ملاءمته لسوق الألعاب، وتمكنت خلال تلك الفترة من كسب عملاء كبار مثل Zynga وScopely وPlaytika وSuperPlay وRovio وPlarium وCandivore وUnity. رغم امتلاكها موقعًا إلكترونيًا منذ خمسة أشهر، إلا أن الشركة لم تبدأ بعد في حملات تسويقية موسعة، مشيرة إلى وجود أكثر من 100 استوديو ألعاب ينتظرون الانضمام.

تركّز Sett على واحدة من أبرز التحديات التي تواجه مطوري الألعاب، وفقًا لما أكده الرئيس التنفيذي أميت كارمي، وهي "الحصول على الانتباه" وسط سوق مكتظ بألعاب أكثر من عدد المستخدمين أنفسهم. وأوضح أن شركات الألعاب تنفق سنويًا حوالي 29 مليار دولار على تسويق الألعاب لجني إيرادات تتجاوز 100 مليار دولار، ومع ذلك، لا يضمن هذا النجاح لمعظم العناوين الجديدة.

وهنا يأتي دور وكيل الذكاء الاصطناعي من Sett، والذي يختصر الوقت والتكلفة في إنتاج محتوى تسويقي تفاعلي "قابل للعب"، يشبه تجربة اللعب الفعلية، مما يسهم في جذب المستخدمين بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وتزعم الشركة أن وكيلها قادر على إنتاج هذا النوع من المحتوى أسرع بـ15 مرة وأرخص بـ25 مرة مقارنة بالطرق التقليدية.

أكين بابايجيت، الشريك الاستثماري في Sett، وصف الفكرة بأنها “فرصة لا يمكن تفويتها”، مؤكدًا أن الفريق يتمتع بخبرة تقنية حقيقية. ولفت إلى أن الشركة قادرة على أتمتة أجزاء من عملية إنتاج الألعاب وتوزيعها، في وقت تتصاعد فيه المنافسة ويُصبح التميز في التفاصيل ضرورة للنجاح.

الجدير بالذكر أن توقيت إعلان Sett يتزامن مع صفقة بيع شركة AppLovin لأصولها في مجال الألعاب إلى Tripledot مقابل 800 مليون دولار، وهي أصول طورتها AppLovin سابقًا لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي تستخدمها الآن في أدوات تسويقها، مما يبرز أهمية هذه التقنية في مستقبل صناعة الألعاب.

ورغم التساؤلات المتزايدة حول مدى اعتماد الصناعة على الذكاء الاصطناعي، يرى كارمي أن مستقبل Sett لا يتجه نحو الاستغناء التام عن البشر في تطوير الألعاب، بل دمج الذكاء الاصطناعي في مراحل تسويقية وإبداعية محددة، مشيرًا إلى أن رؤيتهم تتمثل في التحكم بمحتوى اللعبة والمحتوى الترويجي معًا.