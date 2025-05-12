شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف تصميم هاتف iPhone 17 Air الأخف وزنًا من أبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت أولى الصور المسربة لهاتف iPhone 17 Air عبر حساب التسريبات المعروف Majin Bu على منصة X (تويتر سابقاً)، لتكشف عن تصميم أنيق ومختلف جذريًا عن الإصدارات السابقة، الهاتف المرتقب من أبل يبدو أنه سيكون الأخف والأرفع في تاريخ سلسلة آيفون، مع توجه واضح نحو البساطة والنقاء في التصميم.

الصور تُظهر كاميرا خلفية واحدة بارزة نسبياً داخل إطار دائري كبير، ما يشير إلى تغيير محتمل في فلسفة التصوير لدى أبل. الهيكل يأتي بإطار مسطح يشبه تصميمات آيفون 12 و15، مع أزرار جانبية مدمجة بشكل سلس، ومنفذ USB-C في الأسفل، مما يكرّس انتقال أبل التدريجي من منفذ Lightning التقليدي.

الهاتف الذي يُحتمل أن ينتمي إلى فئة “Air” يشير إلى توجه نحو تقديم تجربة استخدام خفيفة وسلسة، دون التنازل عن الأداء العالي. وتشير التوقعات إلى أنه قد يحمل بعض مكونات طراز iPhone 17 Pro لكن ضمن تصميم أقل سمكاً ووزناً.

حتى الآن لم تؤكد أبل أي تفاصيل رسمية حول الهاتف، لكن هذه التسريبات تشعل الحماس بين محبي العلامة، خصوصاً مع التصميم الجديد كلياً الذي يدمج بين الحداثة والبساطة.



